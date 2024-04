News e anticipazioni

Martina Pedretti | 22 Aprile 2024

baby reindeer Lost

Baby Reindeer e il riferimento nascosto a Lost

La miniserie Netflix Baby Reindeer sta spopolando su Netflix, e nonostante l’abbiano vista in molti, sono pochi quelli che hanno notato un riferimento nascosto a un’amata serie TV. Infatti nello show a un certo punto si può individuare un easter egg legato a Lost.

Baby Reindeer segue le vicende del comico Donny Dunn che subisce stalking e moleste da Martha Scott per quattro anni e mezzo. La storia ha inizio quando Martha arriva al pub in cui lavora Donny e lui le offre una tazza di tè gratuita. Da quel momento in poi lei si aggrappa alla sua esistenza, invade la sua vita personale e gli invia una raffica di e-mail ogni giorno. Comincia a presentarsi al suo posto di lavoro ogni giorno, lo segue a casa sua e partecipa ai suoi spettacoli comici.

In una scena in particolare si vede però Donny inondato di e-mail dalla sua stalker Martha. L’uomo descrive il suo indirizzi e-mail come costituiti da una “serie casuale di numeri a caso“. Tuttavia chi ha visto Lost sa bene che i numeri non sono mai qualcosa di casuale.

Infatti i numeri utilizzati nell’indirizzo mail di Martha, [email protected], sono in realtà le cifre maledette che tanto perseguitano i protagonisti di Lost: 4, 8, 15, 16, 23 e 42. Questi numeri ritornano innumerevoli volte nella serie: i numeri che fanno vincere alla lotteria Hugo, le cifre sulla botola e il codice nel bunker, i numeri che si ripetono nel messaggio radio e tanto altro. Nel corso di Lost poi i numeri si presentano anche da soli o in coppie più e più volte.

La e-mail di Martha

Non è chiaro perché in Baby Reindeer appaia questo riferimento a Lost, ma l’easter egg strapperà sicuramente un sorriso ai più affezionati a questo pezzo della storia delle serie TV.

Lost celebrerà il suo 20° anniversario a settembre, e i fan sperano che gli attori si ritroveranno per un evento reunion per ricordare la serie.