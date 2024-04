News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 12 Aprile 2024

Mare Fuori

Mare Fuori 5, a che punto siamo?

Continuano i lavori di preparazione di Mare Fuori 5. Alla quinta stagione della serie viene dato il difficile compito di ripartire quasi da zero. Come ormai noto infatti, diverse colonne portanti della serie hanno lasciato lo show al termine della quarta annata sia davanti che dietro la macchina da presa.

Ci riferiamo all’addio, ormai consolidato, di Matteo Paolillo e a quello chiacchierato di Massimiliano Caiazzo. Allo stesso tempo escono di scena anche Ivan Silvestrini, il regista, e Cristiana Farina, sceneggiatrice. Una squadra in parte rinnovata che a breve sarà richiamata nuovamente sul set. Secondo gli ultimi rumor infatti le riprese dovrebbero iniziare a fine maggio.

Questa sarebbe la data proposta da Picomedia, la società di produzione, che vuole rispettare la scadenza di concludere gli episodi entro febbraio 2025. Proprio in questi giorni sono iniziati i casting per la ricerca di nuovi attori da inserire nel cast.

Qualche giorno fa vi parlavamo di tre figure precise su cui si erano concentrati i provini. Si cercava infatti una ragazza, con un’età compresa tra i 17 e i 20 anni, che sia alta almeno un metro e 80 centimetri e che abbia un fisico imponente. E poi due ragazzi del nord Italia, anche loro con un’età tra i 17 e i 20 anni.

Nelle ultime ore TVBlog ha aggiunto qualcosa in più sui provini in corso. Si starebbe adesso cercando un nuovo attore che dovrebbe entrare a far parte del cast di Mare Fuori 5.

I requisiti richiesti sono questi: gli aspiranti attori dovranno essere campani, di bella presenza, avere un fisico atletico e di età compresa tra i 16 ed i 23 anni. I casting si svolgeranno a Napoli tra il 16 e il 18 aprile prossimi.

Se sentite di avere tutte le caratteristiche per poter sostenere questo provino, vi conviene non perdere questi appuntamenti!