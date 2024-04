Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

22 Aprile 2024

Un Posto al Sole

Nella puntata precedente, Michele sprona Silvia a fare chiarezza nei propri sentimenti, ma Giancarlo la metterà di fronte a una decisione improrogabile. Mariella, spinta da un pressante bisogno di condivisione, cercherà una confidente a cui rivelare il tradimento di Silvia. Mentre attende notizie da Eduardo che sta indagando per conto suo, Damiano, grazie alle intuizioni di Nunzio, si avvicina a scoprire chi si nasconde dietro le intimidazioni che sta subendo Rosa.

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 23 aprile 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo: grazie all’aiuto di Eduardo, Damiano scopre che dietro Bianchi c’è il boss Angelo Torrente, ma ignora che lui abbia un infiltrato molto ben informato. Mentre i reiterati segreti di Silvia continuano a mettere in difficoltà Mariella, Guido darà involontariamente un grande dolore a Michele. Niko è sempre più proiettato nella relazione con Valeria, mentre Manuela ha ancora difficoltà ad andare avanti con la propria vita.

