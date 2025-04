Mercoledì 2 aprile 2025 su Rai 2 alle 21.25 va in onda la seconda puntata della stagione 5 della serie Mare Fuori: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Mare Fuori 5, in onda il 2 aprile 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

La scelta di Rosa di non sposare Carmine e il suo ritorno in IPM crea sconcerto e disappunto. Per Rosa non è stata una decisione semplice e l’unica che sembra comprenderla è Carmela.

All’IPM arrivano tre nuovi detenuti: Samuele e Federico, dal Nord, e Simone, dalla provincia napoletana. Il comandante fa un incontro che accende la sua curiosità.

Mentre viene svelata la verità su Edoardo, Carmela prova a mantenere le apparenze e Teresa, ignara, tenta di contattare il ragazzo. Milos si strugge per Cucciolo e Silvia provoca Angelo.

Mimmo cerca di superare le sue paure e fare la scelta giusta. Arrivano due nuove detenute: Marta e Sonia. I ragazzi del Nord cominciano un’attività poco lecita.

Anticipazioni sulla seconda puntata di Mare Fuori 5 del 2 aprile

Stando alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Mare Fuori 5, nell’episodio 3, intitolato I Rischi della Fiducia, grazie a Carmela il clan cresce, preoccupando non poco donna Wanda.

Teresa cerca ancora Edoardo, mentre in IPM arriva Tommaso, ragazzo benestante animato da un odio feroce. La tensione aumenta per il giro di droga dei milanesi e scoppia la rissa. Cucciolo si riavvicina al fratello e si apre con Milos. Lino cerca di sostenere Silvia.

Nell’episodio 4, intitolato Non è Colpa Tua, Tommaso affronta Rosa, rivelando il suo tragico passato. Cardiotrap riceve una bella notizia ma rischia di rovinare tutto. Carmela fatica a guidare il clan e Donna Wanda capisce il suo gioco.

Massimo fa una proposta a Micciarella, mentre Simone sfrutta una resa dei conti tra detenuti. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda puntata della serie, in onda il 2 aprile 2025.

Dove vedere in streaming la seconda puntata di Mare Fuori 5

Essendo una serie di Rai 2, gli interessati hanno la possibilità di vedere Mare Fuori 5 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo già tutte e cinque le stagioni.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Come detto, tutti gli episodi di Mare Fuori 5 sono già disponibili in streaming dal 26 marzo, quando la serie ha debuttato su Rai 2.