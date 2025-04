Mercoledì 9 aprile 2025 su Rai 2 alle 21.25 va in onda la terza puntata della stagione 5 della serie Mare Fuori: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Mare Fuori 5, in onda il 9 aprile 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Grazie a Carmela il clan cresce, preoccupando non poco donna Wanda. Teresa cerca ancora Edoardo, mentre in IPM arriva Tommaso, ragazzo benestante animato da un odio feroce.

La tensione aumenta per il giro di droga dei milanesi e scoppia la rissa. Cucciolo si riavvicina al fratello e si apre con Milos. Lino cerca di sostenere Silvia.

Tommaso affronta Rosa, rivelando il suo tragico passato. Cardiotrap riceve una bella notizia ma rischia di rovinare tutto. Carmela fatica a guidare il clan e Donna Wanda capisce il suo gioco. Massimo fa una proposta a Micciarella, mentre Simone sfrutta una resa dei conti tra detenuti.

Anticipazioni sulla terza puntata di Mare Fuori 5 del 9 aprile

Stando alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Mare Fuori 5, nell’episodio 5, intitolato Strade Perdute, Lino prova a scoprire la verità su Angelo, ma si scontra con Irene, sua sorella.

Carmela continua a lavorare per i Ricci cercando di frenare Teresa. Un vecchio incubo tormenta Micciarella, mentre il progetto di Cardio rischia di essere spezzato a causa di una spirale di violenza scatenata da Samuele e Federico.

Nell’episodio 6, intitolato Il Labirinto delle Verità, nonostante siano chiusi in isolamento, Samuele e Federico continuano ad esercitare la loro influenza. Rosa affronta un momento doloroso e riemerge una verità che qualcuno ha provato a seppellire.

Una ragazza misteriosa si aggira per i vicoli di Napoli. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata della serie, in onda il 26 marzo 2025.

Dove vedere in streaming la terza puntata di Mare Fuori 5

Essendo una serie di Rai 2, gli interessati hanno la possibilità di vedere Mare Fuori 5 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo già tutte e cinque le stagioni.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Come detto, tutti gli episodi di Mare Fuori 5 sono già disponibili in streaming dal 26 marzo, quando la serie ha debuttato su Rai 2.