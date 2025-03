Mercoledì 26 marzo 2025 su Rai 2 alle 21.25 va in onda la prima puntata della stagione 5 della serie Mare Fuori: tutte le anticipazioni sulla trama.

Trama della nuova stagione

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della prima puntata di Mare Fuori 5, in onda il 26 marzo 2025, vediamo velocemente cosa possiamo aspettarci in generale dal nuovo capitolo.

Teresa, incinta di Edoardo, deve fronteggiare la gravidanza da sola e la verità sul padre del bambino, mentre Carmela si ritrova a ripartire con una nuova vita gestendo il patrimonio dei Ricci. Il rapporto tra Cardio e Alina, inoltre, è sempre più forte.

L’IPM accoglie poi nuovi giovani detenuti: Federico e Samuele, due ragazzi del Nord, Simone, Tommaso e le agguerrite Marta e Sonia. In tutto ciò, si evolvono le vicende turbolente della famiglia Ricci.

Anticipazioni sulla prima puntata di Mare Fuori 5 del 26 marzo

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata di Mare Fuori 5, nell’episodio 1, intitolato Il Patto, la scelta di Rosa di non sposare Carmine e il suo ritorno in IPM crea sconcerto e disappunto.

Per Rosa non è stata una decisione semplice e l’unica che sembra comprenderla è Carmela. All’IPM arrivano tre nuovi detenuti: Samuele e Federico, dal Nord, e Simone, dalla provincia napoletana. Il comandante fa un incontro che accende la sua curiosità.

Nell’episodio 2, intitolato La Ruota Gira, mentre viene svelata la verità su Edoardo, Carmela prova a mantenere le apparenze e Teresa, ignara, tenta di contattare il ragazzo. Milos si strugge per Cucciolo e Silvia provoca Angelo.

Mimmo cerca di superare le sue paure e fare la scelta giusta. Arrivano due nuove detenute: Marta e Sonia. I ragazzi del Nord cominciano un’attività poco lecita. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata della serie, in onda il 26 marzo 2025.

Dove vedere in streaming la prima puntata di Mare Fuori 5

Essendo una serie di Rai 2, gli interessati hanno la possibilità di vedere Mare Fuori 5 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le precedenti quattro stagioni e piano piano verrà caricata anche la quinta.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

I primi sei episodi di Mare Fuori 5 sono già disponibili in streaming dl 12 marzo, mentre i restanti sei approderanno nel catalogo dalla mezzanotte del 26 marzo.