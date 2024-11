Luke Newton e Lucy Hale insieme

I mondi di Bridgerton e Pretty Little Liars stanno per unirsi in un nuovo interessante progetto. Lui è Luke Newton, protagonista della serie Netflix nei panni di Colin e al centro della terza stagione, che ha debuttato lo scorso maggio sulla piattaforma.

Lei è Lucy Hale, volto noto ai più per aver interpretato per 7 stagioni il ruolo di Aria Montgomery nel teen drama Freeform. I due attori sono stati selezionati come protagonisti principali di un nuovo thriller sci-fi, come anticipato da Deadline.

Il progetto in questione si intitola White Mars ed è attualmente in produzione nella nostra Italia, in particolar modo nei Cinecittà Studios a Roma. Al centro della trama troviamo la microbiologa Sammie (Hale) e Leo (Newton). I due lottano per salvare i propri compagni di equipaggio da un’entità oscura il cui obiettivo è quello di estinguere completamente la razza umana.

Il film sarà girato interamente in un ambiente di produzione virtuale e sarà diretto da Martin Owen. In queste ore Newton e Hale hanno condiviso la notizia con entusiasmo con i loro follower. Al momento però non si conoscono ulteriori dettagli sul progetto.

Non conosciamo pertanto una data di inizio riprese della pellicola e neanche una presunta data di uscita. C’è da dire che questo non sarà l’unico impegno di Luke Newton dei prossimi mesi. L’attore infatti tornerà presto sul set di Bridgerton per girare la quarta stagione.

Nonostante non abbiano più il ruolo di protagonisti principali, sia Newton che Nicola Coughlan (Penelope) tornano a far parte del cast della serie. I due personaggi saranno chiamati a dare il loro supporto a Luke Thompson e Yerin Ha, al centro della trama della quarta annata.

Le riprese delle nuove puntate proseguiranno per i prossimi mesi e, con molta probabilità, la serie tornerà sul catalogo Netflix nel 2026.