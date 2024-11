Deadpool 3 è stato un grande successo in tutto il mondo ma forse non tutti sanno che esiste una versione alternativa che avrebbe collocato il protagonista in vari film appartenenti al Marvel Cinematic Universe.

La sceneggiatura alternativa di Deadpool 3

Deadpool 3 ha avuto un successo gigantesco al botteghino grazie alla buona dose di azione bilanciata con la grande comicità del personaggio principale. A contribuire, ovviamente, sono stati i tanto cameo e la presenza di Hugh Jackman nei panni di Wolverine.

Tuttavia, non tutti sanno che esiste un’altra versione della pellicola e all’interno di questa avremmo visto il protagonista in vari film dell’MCU. A parlare nel documentario “Assembled: The Making of Deadpool & Wolverine” è stata la produttrice esecutiva Wendy Jacobson:

“Stavo riguardando i miei appunti l’altro giorno. Abbiamo avuto alcune idee pazze e a un certo punto abbiamo pensato a un remake di Thor 2 con Deadpool, per poi virare in una direzione diversa.

Avevamo l’idea di mostrare che aveva fatto sempre parte dell’MCU. Il pubblico però non l’aveva mai visto perché queste scene erano tutte nella sala di montaggio. Stavamo davvero cercando di capire qual era la ragione per fare il film.

Sicuramente Deadpool 3 sarebbe stato un film molto diverso se avessero seguito questa strada. Non sappiamo, per forza di cose, se peggiore o migliore ma sicuramente differente. Se avessero deciso di intraprendere questo percorso, dunque, la prima parte della pellicola sarebbe stata una specie di “Thor: The Dark World“, mentre la seconda avrebbe introdotto una nuova storia per includere il personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

Voi avreste voluto vedere questa versione oppure vi ritenete soddisfatti da ciò che è stato rilasciato al cinema? Se vi siete perso il film non temete perché potrete recuperarlo in streaming su Disney Plus.