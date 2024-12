Lucy Hale e Luke Newton a Roma

Se abitate a Roma o bazzicate da quelle parti vi consigliamo di tenere gli occhi aperti in questi giorni: potreste imbattervi in Lucy Hale e Luke Newton. Non si tratta di una vacanza romantica nella capitale per i due attori, rispettivamente protagonisti di Pretty Little Liars e Bridgerton.

Le storie di Lucy Hale

Qualche giorno fa Lucy e Luke hanno pubblicato alcuni scatti in compagnia di altre persone sui gradini di Piazza di Spagna nel centro della città. Ma qual è il motivo di questa “gita fuori porta” che li ha condotti qui in Italia? Il motivo è presto spiegato.

I due interpreti si trovano dalle nostre parti per girare un nuovo film che li vede protagonisti. Come anticipato da Deadline qualche giorno fa infatti Hale e Newton sono i protagonisti di un nuovo thriller che sarà girato quasi interamente negli studi di Cinecittà.

Al centro della trama troviamo la microbiologa Sammie (Hale) e Leo (Newton). I due lottano per salvare i propri compagni di equipaggio da un’entità oscura il cui obiettivo è quello di estinguere completamente la razza umana. Lucy Hale e Luke Newton si troveranno per diverse settimane nella capitale, pertanto potreste davvero imbattervi in loro.

La pellicola in questione si intitola White Mars, è diretto da Martin Owen e sarà girato interamente in un ambiente di produzione virtuale. Non sarà l’unico impegno dei prossimi giorni dell’attore di Bridgerton. Sono in corso proprio in queste settimane le riprese della quarta stagione della serie Netflix. Il testimone passa da Luke e Nicola Coughlan, protagonisti assoluti dell’ultimo ciclo di episodi, a Luke Thompson e Yerin Ha.

Come già accaduto quest’anno con Jonathan Bailey, Newton sarà presente nella nuova annata per dare il suo personale supporto all’interprete di Benedict.