La chiesa di Mare Fuori 4

La location che ha fatto da sfondo all’epico finale di Mare Fuori 4 è tornata di recente agli onori della cronaca. Ricorderete senz’altro la chiesa in cui è quasi avvenuto il matrimonio tra Carmine e Rosa. Dopo le tante peripezie capitate nel corso delle ultime stagioni infatti i nostri “Romeo e Giulietta” sembravano pronti a compiere il grande passo e a dirsi sì di fronte a Dio.

Qualcosa però è andato storto. Rosa ha infatti deciso di scegliere, ancora una volta, il male al posto del bene. Decide pertanto di non sposare Carmine e lo abbandona davanti all’altare per perseguire la sua vendetta personale contro Edoardo, che ha scoperto essere stato l’assassino di suo padre.

Una scelta che darà il via alla quinta stagione della serie, che ripartirà regolarmente a febbraio dopo la fine di Sanremo su Rai Due. Ma torniamo alla location che ha ospitato l’epilogo della passata annata. Come ormai noto la chiesa vista nella serie è il Santuario di Santa Maria a Parete, che si trova nel piccolo comune di Liveri (in provincia di Napoli).

Di recente la location di Mare Fuori 4 è stata teatro di un altro matrimonio, questa volta avvenuto veramente. Protagonisti del lieto evento sono stati due ex protagonisti storici di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

L’ex tronista e la sua ex corteggiatrice (e scelta) si sono sposati proprio nella stessa chiesa in cui stavano per fare il grande passo anche Carmine e Rosa. Sono stati tanti i fan dello show che si sono accorti di questo particolare e l’hanno segnalato nei commetti sotto i vari post della coppia.

La quinta stagione di Mare Fuori intanto dovrà fare a meno di due dei protagonisti principali delle passate annate. Ci riferiamo a Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo, che non faranno parte del cast.