Oceania 2 e Wicked trainano il box office del giorno del Ringraziamento stabilendo un nuovo record

Il weekend del Ringraziamento 2024 ha segnato una pietra miliare per il box office nordamericano, con il miglior incasso degli ultimi 12 anni con 420 milioni di dollari in cinque giorni. Il merito è tutto di Oceania 2 e di Wicked, che hanno portato un numero impressionante di spettatori al cinema.

Il sequel animato Disney ha registrato un totale di 221 milioni di dollari solo negli USA. Accanto a Oceania 2, il musical Wicked, al suo secondo weekend, ha dimostrato una tenuta eccezionale con 80 milioni di dollari e un totale di 262 milioni in soli 10 giorni. Entrambi i titoli sono destinati a superare i 500 milioni di dollari negli USA nei prossimi giorni.

Anche Il gladiatore 2, nonostante una flessione del 44% rispetto al weekend d’apertura, ha contribuito significativamente con 31 milioni di dollari nei tre giorni. Il film ha raggiunto 111 milioni di dollari in patria e 320 milioni a livello globale, ma il suo elevato budget di produzione (400 milioni di dollari) rende fondamentale il periodo natalizio per garantirne la redditività.

Il weekend ha visto anche buone tenute per Red One e The Best Christmas Pageant Ever, rispettivamente al quarto e quinto posto.

A livello storico, l’incasso totale è stato secondo solo al Ringraziamento del 2012 (440 milioni di dollari, aggiustati per l’inflazione).

Sembra che sia Wicked che Oceania 2 si faranno largo verso la top 10 dei film con maggiori incassi del 2024, che a oggi sono tutti sequel. Infatti Oceania 2 è già all’undicesimo posto, mentre il musical al tredicesimo. Chissà se la loro scalata continuerà poi fino all’Olimpo dei film con maggiori incassi di sempre, seguendo la scia di Inside Out 2.

Intanto Oceania 2 ha anche segnato il miglior weekend di apertura di sempre per un film d’animazione. Invece Wicked ha superato Grease e diventa il musical che ha incassato di più negli USA.