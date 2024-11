I 10 film più visti del 2024 sono tutti sequel

Per la prima volta nella storia del cinema, tutti i 10 film con i maggiori incassi del 2024 nel mondo sono sequel. Da Inside Out 2, che ha dominato il botteghino con 1,69 miliardi di dollari, a Il regno del pianeta delle scimmie, con 397,37 milioni di dollari, sono stati proprio i seguiti di franchise consolidati ad attirare il pubblico al cinema.

Ecco la classifica completa dei film più redditizi del 2024:

Inside Out 2 – 1,69 miliardi di dollari Deadpool & Wolverine – 1,33 miliardi di dollari Cattivissimo Me 4 – 968,24 milioni di dollari Dune: Parte 2 – 714,44 milioni di dollari Godzilla x Kong: Il nuovo impero – 571,75 milioni di dollari Kung Fu Panda 4 – 547,63 milioni di dollari Venom: The Last Dance – 456,4 milioni di dollari Beetlejuice Beetlejuice – 451,07 milioni di dollari Bad Boys: Ride or Die – 404,51 milioni di dollari Il regno del pianeta delle scimmie – 397,37 milioni di dollari

In passato Bob Iger, CEO della Disney, ha sottolineato che i sequel offrono un margine di sicurezza grazie al riconoscimento del marchio e a costi di marketing ridotti. Questi sono i due più grandi motivi per cui gli studi di produzione ultimamente spesso vertono verso questa tipologia di prodotto, che sacrifica l’innovazione e l’originalità.

Non escludiamo infatti che entro fine anno a questa classifica dei film con maggiori incassi si uniscano anche Il gladiatore 2 e Oceania 2.

Tuttavia, nonostante gli incassi miliardari, il botteghino complessivo è in calo: da 10,2 miliardi di dollari nel 2022 a soli 7,5 miliardi nel 2024. Lo streaming continua a competere con le sale cinematografiche, e in generale il pubblico si affida sempre più spesso alle piattaforme online.

La critica alla mancanza di originalità nei blockbuster è sempre più forte. George Lucas, creatore di Star Wars, ha lamentato che “non c’è quasi nessun pensiero originale” nei film moderni. Tuttavia, i pochi film originali usciti nel 2024, come It Ends With Us (tratto comunque da un romanzo) e The Wild Robot, non sono riusciti a competere con i colossi dei franchise.

Un’eccezione potrebbe essere Wicked, il prequel di Il Mago di Oz, che si prevede incasserà oltre 1 miliardo di dollari. Tuttavia, anche in questo caso, un sequel è già in produzione, e la storia è già nota ai più per il musical da cui trae ispirazione la storia. Inoltre siamo davanti a un franchise consolidato tra i fan, che quindi può contare su un pubblico fidelizzato da anni e anni.

Quindi Hollywood continuerà a sostenere questa strategia basata sulla nostalgia, o rischia di annoiare il pubblico nel lungo termine? Sembra che questa tendenza continuerà, considerando che gli ultimi film non sequel del panorama Disney hanno avuto uno scarsissimo successo rispetto ai seguiti. Basti pensare a pellicole come Strange World o Wish, che non si sono nemmeno avvicinate al successo di Inside Out 2.

Infatti Disney continuerà su questo filone, considerando che sono in arrivo film come Oceania 2, Frozen 3, Toy Story 5, Zootropolis 2 e una serie di film Star Wars e Marvel.