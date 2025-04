In una recente intervista, Lauren Graham ha raccontato di avere avuto delle relazioni con alcuni attori sul set di Una mamma per amica

Durante una recente intervista, Lauren Graham ha dichiarato di essere uscita con diversi attori conosciuti sul set di Una mamma per amica. Ecco le sue parole.

Le relazioni sul set di Lauren Graham

Torniamo a parlare di Lauren Graham e della sua intervista all’interno del podcast Call Her Daddy. In precedenza, l’attrice ha rivelato chi pensa possa essere il padre del bambino che porta in grembo Rory alla fine del revival e anche qual è la trama che non le è piaciuto girare in relazione a Una mamma per amica.

In seguito, Lauren ha commentato affermando che per Lorelai l’uomo perfetto è sempre stato Luke e poi l’intervistatrice le ha posto la seguente domanda:

“In precedenza hai detto di non aver frequentato Scott, che veste i panni di Luke. Ma sei uscita con alcuni attori sul set. So che non mi dirai chi sono ma è qualcuno con cui anche Lorelai ha avuto una relazione?”.

La risposta di Lauren Graham è stata affermativa! L’attrice ha confermato di essere uscita con degli attori che hanno interpretato l’interesse amoroso del suo personaggio in Una mamma per amica:

“Sì, ma per alcune di queste esperienze la parola ‘relazione’ è davvero troppo grossa. Sai, sei lì per 15 ore al giorno. Chi altro potresti incontrare?”.

Di chi si potrebbe trattare? Escludendo Luke, all’interno della lista rimangono i due personaggi di maggiore rilievo: Christopher, l’ex marito di Lorelai, e Max, il professore di Rory alla Chilton. Purtroppo la certezza ufficiale non l’avremo mai perché Lauren Graham è da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata.

Graham ha frequentato anche Peter Krause, conosciuto sul set di Parenthood, dal 2010 al 2021, Nel 2022, purtroppo, sono iniziate a circolare voci su una loro possibile rottura. Oggi non abbiamo notizie precise sulla sua vita sentimentale.