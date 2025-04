C’è un punto nella storia raccontata da Una mamma per amica che i fan non apprezzano e Lauren Graham, dicendosi d’accordo con loro, ha rivelato qual è.

La rivelazione di Lauren Graham

La maggio parte delle persone conosce Lauren Graham per due ruoli televisivi importanti: Parenthood e ovviamente Una mamma per amica. Lorelai Gilmore è stato il personaggio che l’ha consacrata come celebrità e ancora oggi milioni di fan ne parlano con grande entusiasmo.

Come in tutti gli show, però, a volte gli sceneggiatori escogitano delle storyline che il pubblico si ritrova costretto a guardare sperando che passino in fretta. A quanto pare questo è accaduto per molti telespettatori e in qualche modo anche per Lauren stessa.

Nel corso dell’intervista nel podcast Call Her Daddy, l’intervistatrice le ha domandato: “Qual è la storyline che fai fatica a sostenere?“. Lauren Graham ha rivelato che si tratta del momento in cui Lorelai e Rory litigano e non si parlano per svariati episodi a causa della volontà della figlia di lasciare l’università:

“C’è una stagione in cui io e Alexis litighiamo. Rory e Lorelai litigano per molto tempo. Ne abbiamo parlato e pensavamo che non si poteva avere uno show così lungo senza una lite del genere.

Non ricordo la regione del conflitto ma è andato avanti a lungo. Le persone mi dicono che non le è piaciuta quella parte”.

A quanto pare, nessuno ha provato grande entusiasmo nel guardare tutto ciò ma secondo gli sceneggiatori era necessario avere un conflitto mai visto prima in Una mamma per amica.

Durante la chiacchierata, però, Lauren Graham ha anche rivelato quali sono stati i suoi momenti preferiti da girare: le scene nella cucina della sua casa e quelle nel locale di Luke. Mentre le più difficili, perché molto lunghe, erano quelle a casa dei genitori di Lorelai.