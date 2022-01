LA SPOSA fiction con Serena Rossi_ anticipazioni puntate, cast e inizio

Reduce da una stagione particolarmente fortunata, che l’ha vista conquistare il pubblico prima come attrice con Mina Settembre e poi come conduttrice con Canzone segreta, Serena Rossi sarà presto protagonista di un’altra fiction per Rai 1: La Sposa. Ambientata nell’Italia degli anni Sessanta, in cui per ragioni economiche e non solo le donne del Sud erano spesso costrette a matrimoni per procura, la serie racconterà proprio il dramma di una di queste. Prodotta da Endemol e Rai Fiction, le riprese sono cominciate nel mese di maggio a Roma e sono proseguite nel meridione. Ma scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla fiction La Sposa, dalla trama delle puntate al cast, lo streaming e la data d’inizio.

Riprese e dov’è girata

Cominciamo rispondendo a una delle domande più frequenti quando si tratta delle produzioni italiane. Dov’è girata la fiction La Sposa? Come già detto, le riprese sono cominciate a Roma, dove la macchina produttiva ha ricostruito alcuni interni.

Dal 7 giugno 2021 la troupe si sposta in Puglia per girare presso Vieste, Vico del Gargano e Monte Sant’Angelo, mentre nel mese successivo si trasferisce in Piemonte, ad Alessandria. Qui in particolare si gira nei paesi di Crescentino e Fontanetto Po ma anche a Carignano.

Le registrazioni sono proseguite fino al 29 luglio 2021 (come segnalato da Giorgio Marchesi via Instagram) mantenendo il cast impegnato sul set per un totale di più di due mesi. In seguito, il materiale registrato è stato dato in consegna ai montatori che si sono occupati di confezionare ciascuna puntata prevista per la stagione 2021/22.

Data di inizio fiction La Sposa

UPDATE 10/01/22: con la ripresa dell’anno nuovo, anche la fiction La Sposa ha trovato una sua collocazione nel palinsesto Rai e finalmente una data di inizio. Salvo imprevisti, la miniserie in tre puntate con Serena Rossi dovrebbe prendere il via dal 16 gennaio 2022.

A questo punto non resta che chiedersi quando andrà in onda la fiction La Sposa, e quale sia la data di inizio scelta per il nuovo progetto Rai di Serena Rossi. Al momento non esiste ovviamente ancora un giorno preciso di messa in onda, perché i lavori sono appena cominciati.

Tuttavia, possiamo verosimilmente ipotizzare che se le tempistiche di produzione resteranno quelle concordate e non saranno differite da imprevisti legati al Covid, la serie dovrebbe essere calendarizzata tra l’inverno e la primavera 2022.

Nel mese di luglio 2021 le riprese sono in corso tra la Puglia (dove si ricostruiscono gli esterni calabresi) e il Piemonte. A condividere qualche retroscena dal backstage è Serena Rossi via Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Naturalmente, seguiremo tutti gli aggiornamenti disponibili per registrare la data di inizio della fiction La Sposa il prima possibile.

Trama puntate

Veniamo ora alle anticipazioni che possiamo dare intorno alla trama delle puntate della fiction La Sposa. Qualche mese fa, proprio la sua protagonista Serena Rossi aveva suggerito:

“Tornerò indietro nel tempo e parlerò un dialetto che non è il mio”.

In quell’occasione Serena Rossi si riferiva proprio al fatto che presto sarebbe balzata sul set della fiction La Sposa per entrare nei panni di una donna del Sud costretta a un matrimonio per procura. Matrimonio con un uomo del Nord Italia, intenzionato a portare avanti il nome di famiglia o a salvare le apparenze.

È questo lo spaccato degli anni Cinquanta-Sessanta del nostro Paese al quale si ispirerà la serie. Un’abitudine invalsa anche all’epoca della grande fuga degli Italiani oltreoceano, e che nella fiction avevano a dire il vero già rappresentato Ricjy Tognazzi e Simona Izzo nella loro Vita Promessa.

Lo stesso tema, che divenne una vera e propria questione sociale, sarà però affrontato da un punto di vista inedito secondo gli stilemi del dramma.

Secondo una nota ufficiale diramata dalla casa di produzione Endemol nel luglio 2021, la trama della fiction La Sposa assume contorni più nitidi. In particolare, lo sceneggiato seguirà la disavventura di Maria, che dalla profonda Calabria si ritrova moglie di Italo Bassi, nipote del ricco proprietario terriero Vittorio. Italo ha perso da poco la compagna, Gloria, ed è rimasto da solo col figlio Paolino.

Se l’uomo non sembra avere alcun desiderio di costruire un rapporto con Maria, questa troverà conforto nel legame che riesce a instaurare con il piccolo Paolino. Grazie a lui Maria si farà strada anche nel cuore di Italo, riuscendo a fargli voltare pagina.

Le cose si complicheranno tuttavia quando la vita di Maria viene nuovamente turbata dall’arrivo in Piemonte di Antonio, il suo ex fidanzato.

Anticipazioni, calendario e quante puntate

Le puntate della fiction La Sposa andranno in onda su Rai 1 dal 16 gennaio 2022, ma quante sono e qual è il calendario di programmazione?

La miniserie con Serena Rossi si articolerà in 3 puntate di due episodi ciascuna, per un totale di 6 episodi. Il calendario di messa in onda, a cui associamo ciascun link con le relative anticipazioni, è il seguente:

Prima puntata anticipazioni domenica 16 gennaio 2022 (Episodio 1 e 2)

Seconda puntata anticipazioni domenica 23 gennaio 2022 (Episodio 3 e 4)

Terza puntata anticipazioni domenica 30 gennaio 2022 (Episodio 5 e 6)

Cast: attori e personaggi

Chi sarà nel cast della fiction La Sposa oltre all’amatissima Serena Rossi? Allo stato attuale sappiamo che sul set della serie ci sono:

Serena Rossi è Maria

è Maria Giorgio Marchesi è Italo Bassi

è Italo Bassi Maurizio Donadoni è Vittorio Bassi

è Vittorio Bassi Antonio Nicolai è Paolino

è Paolino Mario Sgueglia è Antonio

è Antonio Carlo D’Addio è Mauro

è Mauro Riccardo Gamba è un cacciatore

è un cacciatore Matteo Valentini

Claudia Marchiori

Giulia D’Aloia

Mariella Lo Sardo

Antonella Prisco

Gualtiero Burzi

Stefano Guerrieri

Matilde Piana

Denis Fasolo

Saverio Malara

Stefano Fregni

Marchesi è diventato famoso con Un Medico in Famiglia, dove interpretava il marito di Maria Martini. Successivamente Marchesi ha recitato in Una grande famiglia, Braccialetti Rossi, Sorelle, e più di recente in L’Allieva e I Medici. Sarà lui il protagonista maschile di La Sposa, la cui regia è stata invece affidata a Giacomo Campiotti, già dietro la macchina da presa del film su Chiara Lubich e di Ognuno è Perfetto.

Donadoni è attore di cinema e teatro che ha lavorato con alcuni dei registi e degli interpreti di maggior pregio dello spettacolo italiano. Per la TV ha recentemente partecipato a Le indagini di Lolita Lobosco. Il piccolo Nicolai, classe 2011, è di origine veneta e suona il violino. Sgueglia ha invece recitato in Summertime nei panni dello scontroso padre del protagonista, Ale (Ludovico Tersigni), ma è diventato famoso con Suburra e Rosy Abate.

Altre notizie intorno al cast di La Sposa emergeranno nelle prossime settimane.

Streaming fiction La Sposa

Potrete seguire La Sposa in streaming su Rai Play dopo l’inizio della fiction in TV. In quanto produzione originale Rai, La Sposa sarà trasmesso sia in diretta streaming sia in versione on demand sulla piattaforma di Rai Play.

Per usufruire del servizio, gratuito e di libero accesso, bisogna tuttavia essere registrati e maggiorenni. La piattaforma è disponibile sia via Web che tramite App per smart phone, smart TV o tablet. Sulle smart TV abilitate basta cliccare il pulsante blu per accedere al servizio e selezionare il contenuto che s’intende rivedere.

CiakGeneration © riproduzione riservata.