Anticipazioni La Sposa 16 gennaio 2022

Da domenica 16 gennaio 2022 va in onda su Rai 1 La Sposa, fiction in tre puntate con Serena Rossi e Mario Sgueglia, incentrata sul caso di un matrimonio per procura. La regia di Giacomo Campiotti, che ha voluto raccontare per Rai Fiction uno spaccato dell’Italia di fine anni Sessanta, percorsa in lungo e in largo da pregiudizi e divisioni. Serena Rossi toglie per un attimo i panni di Mina Settembre (che è tornata a girare di recente) per indossare quelli di Maria, una calabrese sfortunata ma dolce, che sarà capace di schiudere anche i cuori più serrati. Ecco le anticipazioni della prima puntata di La Sposa, in onda il 16 gennaio 2022.

Trama prima puntata La Sposa

La prima puntata di La Sposa si articolerà nell’Episodio 1 e 2, di cui leggiamo qui di seguito trama e anticipazioni.

Nell’Episodio 1 veniamo trasportati nella Calabria di fine anni Sessanta, quando Maria Saggese, innamorata di Antonio che però è emigrato in Belgio, è assegnata a una famiglia del Nord. Dovrà sposare il vecchio Vittorio Bassi, un agricoltore vicentino, e abbandonare la sua vita al Sud rimediando così ai debiti della famiglia.

Salita in Veneto, però, Maria scopre che in realtà suo marito sarà il fratello di Vittorio, Italo, inconsolabile per la scomparsa della moglie Giorgia che in paese si dice abbia ammazzato lui. La vita di Maria è stravolta: ora fa da serva a Italo ed è trattata con violenza dal cognato Vittorio.

Sua unica consolazione, il rapporto che riesce a instaurare con il piccolo Paolino, figlio di Italo e Giorgia, che scioccato dalla morte della madre si è rifugiato nelle stalle e non vuole né parlare né andare a scuola. Paolino è malato, e soffre di crisi epilettiche. Maria riuscirà a fargli tornare il sorriso?

Nell’Episodio 2 della prima puntata di La Sposa, invece, le anticipazioni dicono che Maria convincerà Paolino a tornare a scuola. Per farlo, però, il bambino dovrà sostenere l’esame di accesso alla terza elementare, quindi Maria si reca dalla maestra del paese illustrandole la situazione.

Dopo il trauma iniziale, le giornate di Maria sembrano migliorare. Vittorio si rende conto delle sue capacità, e le affida incarichi di una certa responsabiltià nel noccioleto di proprietà dei Bassi. Anche Italo ha messo ormai da parte il dolore e intravede in lei un modo per ricominciare. Peccato che la serenità ritrovata sia interrotta da un fatto inquietante: un cacciatore, infatti, rinviene un cadavere nel bosco.

(LEGGI ANCHE: Anticipazioni prossima puntata)

Streaming e replica La Sposa

La Sposa è anche in streaming, e la prima puntata del 16 gennaio 2022 si può seguire sia in diretta sia on demand su RaiPlay. Vi basterà accedere alla piattaforma da Web o App ufficiale, e selezionare la diretta in contemporanea alla messa in onda in TV, oppure cercare la scheda del programma dove sono archiviati gli episodi già trasmessi. La replica della prima puntata di La Sposa andrà invece in onda su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) la settimana successiva.

CiakGeneration © riproduzione riservata.