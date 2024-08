Kostas fiction Rai 2: trama, quando inizia, cast e streaming

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 30 Luglio 2024

Fiction Rai

Su Rai 2 arriva una nuova fiction dal titolo Kostas: trama, quando inizia la messa in onda, cast e streaming.

Kostas fiction news e trama

Tratto dai romanzi di Petros Markaris Ultime della notte, Difesa a zona e Si è suicidato il Che, la fiction segue le vicende di Kostas Charitos, capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene.

Mosso da un profondo senso di giustizia che difende con tutto se stesso, nelle sue indagini non si lascia intralciare da nulla

È sposato con Adriana, con la quale ha un rapporto fatto di schermaglie, tipico di una coppia di lunga data e, nonostante le apparenze, molto affiatata. Per Caterina, la loro unica figlia che studia Giurisprudenza a Patrasso, prova un amore folle.

Nel suo passato familiare incombe la figura cupa e dispotica del padre, poliziotto all’epoca della dittatura e spettatore passivo se non complice degli interrogatori e delle violenze contro i rivoluzionari imprigionati.

Sullo sfondo, alla stessa stregua di un personaggio, c’è Atene, città caotica con tutto il peso della sua storia, vittima di un’urbanizzazione senza controllo, soffocata dalla corruzione e in qualche modo specchio delle grandi città italiane.

Quando inizia su Rai 2 la fiction Kostas

Quando inizia la fiction Kostas su Rai 2? Nell’estate 2023 la Rai aveva annunciato il titolo come parte della stagione 2023/2024, con un debutto previsto la primavera. Per un periodo si è parlato di inizio aprile, ma non è stato così.

La programmazione è poi cambiata e la fiction si è spostata all’autunno 2024. Per la previsione la data di uscita cade il 12 settembre.

Cast, attori e personaggi

A guidare il cast della fiction Kostas è Stefano Fresi, visto l’ultima volta sul piccolo schermo in Vivere non è un gioco da ragazzi. Per il resto, la sua carriera è più improntata sul cinema.

In questo nuovo progetto, Fresi veste i panni del protagonista Kostas Charitos. Al suo fianco troviamo poi i seguenti attori, sui cui personaggi ancora non abbiamo particolari notizie:

Francesca Inaudi

Blu Yoshimi

Marco Palvetti

Maria Chiara Centorami

Massimo Mesciulam

Giulio Tropea

Luigi Di Fiore

Michele Rosiello

La fiction è stata scritta da Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michela Straniero con la collaborazione di Valentina Alferj.

Alla regia troviamo Milena Cocozza. Kostas è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction.

Quante puntate e durata degli episodi

Quante puntate conta la prima stagione della fiction Kostas? La storia si dispiega nell’arco di quattro prime serate, che corrispondono ad altrettante puntate. Non sappiamo ancora se ciascuna racchiuda due episodi, per un totale, quindi, di 8. Vi faremo sapere.

Kostas streaming

In conclusione, qualora vi steste domandando dove vedere in streaming la fiction Kostas, sappiate che non troverete alcuna difficoltà.

Come avrete capito, infatti, abbiamo a che fare con una titolo originale Rai, di conseguenza sarà facilmente reperibile sulla piattaforma RaiPlay.

Il servizio è totalmente gratuito. Per potervi accedere non è richiesto alcun abbonamento, ma una semplice iscrizione, che vi garantirà di poter sfruttare l’intero catalogo, ricco di fiction, film e documentari.

Gli episodi dovrebbero approdare su RaiPlay dopo la messa in onda in TV, ma la prima puntata potrebbe essere eccezionalmente caricata nei giorni antecedenti al debutto.