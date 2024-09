Dopo Blanca di Patrizia Rinaldi, un’altra saga pubblicata da Dario Flaccovio Editore sta per arrivare in TV con una trasposizione attesissima. Si tratta dei romanzi scritti da Salvo Toscano, adattati in una serie TV dal titolo I Fratelli Corsaro destinata a Mediaset. La fiction, che segna il ritorno di Beppe Fiorello su una rete del Biscione dopo ben venticinque anni, si prepara a debuttare. Ecco tutte le anticipazioni sulle puntate, la data di uscita, lo streaming e il cast della serie TV I Fratelli Corsaro.

Anticipazioni puntate

Nell’arco di 4 puntate, la serie I Fratelli Corsaro traspne sul piccolo schermo altrettanti romanzi della saga letteraria scritta da Salvo Toscano: secondo le anticipazioni, infatti, la produzione ha trasformato in fiction

Ultimo appello

L’enigma Barabba

Sangue del mio sangue

Insoliti sospetti

Toscano, giornalista e scrittore appassionato di gialli, ha esordito con Ultimo appello nel 2005 e pubblicato anche i successivi due romanzi del ciclo con la casa editrice Flaccovio. In seguito, dal 2015, è passato a Newton Compton e ha proseguito con altri sette romanzi per un totale di 10 libri dedicati ai Fratelli Corsaro.

A proposito della sua avventura nel mondo del thriller all’italiana, Toscano ha raccontato a Balarm:

“La saga è nata poiché sono sempre stato un grande appassionato dei gialli italiani da quando, però, non erano così popolari e prima, quindi, del boom degli anni ‘90. Inoltre, volevo che i protagonisti fossero due”.

Ma chi sono i fratelli Corsaro dei romanzi e della serie TV? Si tratta di due fratelli con caratteri e temperamento molto differente, accomunati dall’impegno nel risolvere gli stessi casi giudiziari.

Fabrizio Corsaro è un giornalista di cronaca nera del principale quotidiano di Palermo, è molto impulsivo e ha l’animo del libertino. Suo fratello Roberto, invece, è un avvocato penalista serio, riflessivo e con l’ambizione della famiglia.

Roberto è anche sposato con Monika, mentre Fabrizio sta ancora aspettando che una donna lo “incastri” per davvero.

Tra Fabrizio e Roberto prevale il battibecco, lo scontro continuo specie sul lavoro a causa di prospettive, approcci e finalità differenti pur svolgendo entrambi le stesse indagini. Ciononostante i due si vogliono un gran bene, e riescono sempre a far pace.

Oltre ai casi di puntata, secondo le anticipazioni alle puntate di I Fratelli Corsaro la serie TV sarà imperniata su un mistero trasversale che riguarda la famiglia di origine dei due protagonisti. Di seguito trovate le trame settimanali:

Cast serie TV I Fratelli Corsaro

Il cast della serie TV I Fratelli Corsaro interpretare i due fratelli protagonisti da Beppe Fiorello, che dà il volto a Fabrizio, e Paolo Briguglia che invece è Roberto Corsaro.

Accanto a loro, in base a quanto possiamo ricostruire dal Web, ci saranno anche:

Roberta Rigano è Giulia Orlando

Lorena Cacciatore è Valeria

Enrica Pintore è Monica Corsaro

Katia Greco è Maria Librizzi

Vittorio Magazzù è Pippo Nocera

Anita Zagaria è Antonia Corsaro

Maurizio Marchetti è don Luigi Trovato

Francesco Foti è Fisichella

Massimo De Lorenzo è Gaetano

A proposito del cast tecnico, invece, la serie è diretta da Francesco Miccichè, che l’anno scorso per Canale 5 ha già realizzato Anima gemella. La produzione, invece, è nelle mani di Taodue insieme alla Camfilm di Camilla Nesbitt (Il Patriarca), responsabile di aver acquistato i diritti dei libri di Toscano dopo aver saputo dell’interesse Beppe Fiorello per la saga.

La sceneggiatura è scritta da Salvatore De Mola, già dietro quelle di Il commissario Montalbano, e Pier Paolo Piciarelli che invece si è occupato della trasposizione di Imma Tataranni.

Riprese e location I Fratelli Corsaro serie TV

Le riprese della serie TV I Fratelli Corsaro sono cominciate a Palermo nel luglio 2023. Il primo ciak si è battuto davanti al Tribunale di Piazza Vittorio Emanuele Orlando.

La troupe si è spostata in altre zone del capoluogo siciliano, tra cui Via Conte Federico, nel quartiere Brancaccio. Alcune scene sono state girate anche nel comune di Terrasini. I lavori si sono conclusi nel dicembre dello stesso anno.

I Fratelli Corsaro streaming

Per concludere, gli interessati potranno vedere le varie puntate de I Fratelli Corsaro anche in streaming. Trattandosi di un titolo di Mediaset, infatti, la serie verrà caricata sulla piattaforma Mediaset Infinity, a cui è possibile accedere gratuitamente.