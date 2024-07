IL PATRIARCA 2 nuove puntate: cast, trama e quando in onda

Fiction e Soap Opera

Niccolo Maggesi | 15 Luglio 2024

Fiction Mediaset

Non solo Cesaroni. Nella prossima stagione TV Claudio Amendola rientrerà prima di tutto nei panni di Nemo Bandera per le nuove puntate della stagione 2 di Il Patriarca.

La serie, ispirata all’originale spagnolo Vivir sin permiso (dal quale però ha già ampiamente preso le distanze), sarà ancora una volta diretta dall’attore romano e lo ritroverà nelle vesti di protagonista.

L’esistenza di Nemo Bandera oscilla tra malattia e malavita. L’imprenditore ha scoperto di soffrire di Alzheimer e, mentre cerca un degno erede dei suoi affari, deve anche vedersela con traffici illeciti e bande criminali. Nondimeno resta il perno della famiglia, preso dall’amore tormentato per la moglie Serena e l’affetto verso i figli, anche quelli appena ritrovati come Lara.

Ma esploriamo insieme i contenuti delle nuove puntate di Il Patriarca 2, la trama – per quanto ne sappiamo – e tutte le altre anticipazioni sulla seconda stagione, dal cast a quando va in onda.

Trama Il Patriarca 2

Difficile dire di cosa parleranno le nuove puntate di Il Patriarca 2, perché la trama resta attualmente top secret. Vero è che, secondo TV Sorrisi e Canzoni, la serie dovrebbe riprendere da dov’era terminata, vale a dire dal colpo di scena che aveva visto coinvolti l’ispettore Monterosso e l’avvocato Mario Rizzi.

Monterosso, dopo lunghe indagini, ha messo le mani su un video nel quale Rizzi è sorpreso nell’atto di uccidere suo cognato Carlo, figlio di Nemo. Che cosa accadrà ora? Stando alla rivista diretta da Aldo Vitali, il pubblico di Canale 5 deve aspettarsi un altro colpo di scena a partire dal quale muoverà la trama della seconda stagione di Il Patriarca.

Nemo aveva visto in Mario il suo successore, invece il giovane si è rivelato un inaspettato nemico dell’imprenditore. Quando Bandera verrà a sapere di che cosa è stato capace il suo figlioccio, che conseguenze ci saranno? Lo scopriremo solo nei nuovi episodi.

Nuovi episodi – 12 in tutto – nei quali ritroveremo anche tutti gli altri personaggi e che vedranno dunque Nemo alle prese con la malattia, con gli altri figli e naturalmente con il rischio di una crisi degli affari a causa delle indagini della polizia.

Il Patriarca 2: il cast delle nuove puntate

Accanto ad Amendola, nel ruolo del capofamiglia Nemo Bandera, gli attori e i personaggi nel cast delle nuove puntate di Il Patriarca 2 saranno:

Claudio Amendola è Nemo Bandera

è Nemo Bandera Antonia Liskova

Neva Leoni è Lara Bandera

è Lara Bandera Raniero Monaco di Lapio è Mario Rizzi

è Mario Rizzi Giulia Bevilacqua è Elisa Giorgi

è Elisa Giorgi Michele De Virgilio

Giulia Schiavo è Nina Bandera

è Nina Bandera Primo Reggiani è Monterosso

La serie è ancora una volta prodotta dalla Camfilm di Camilla Nesbitt, ed è scritta da Roberto Jannone, Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sofia Assante.

Circa la seconda stagione, i vertici di Camfilm hanno dichiarato:

“Sono felice di rinnovare la mia collaborazione con Claudio Amendola in questo doppio ruolo di regista e attore. Il Patriarca 2 è una serie che sono certa appassionerà gli spettatori: una saga familiare ricca di colpi di scena ed emozioni, imperniata su personaggi controversi e imprevedibili, ambientata, come in occasione della prima stagione, in una terra magnifica come la Puglia”.

Quante puntate ha

Quante puntate ha la seconda stagione di Il Patriarca? Alla domanda è facile rispondere, visto che la produttrice della serie lo ha svelato lo scorso gennaio, annunciando l’inizio delle riprese.

Le puntate della stagione 2 di Il Patriarca saranno 6, per un totale di 12 episodi da 50′ ciascuno.

Dov’è stato girato: riprese e location

Le riprese della stagione 2 di Il Patriarca sono iniziate il 30 gennaio e le nuove puntate sono state girate fino alla fine di giugno 2024. Ad annunciarlo via social, tra gli altri, l’interprete di Mario Rizzi Raniero Monaco di Lapio.

Le principali location sono state la Puglia e il Lazio, come nel caso della stagione precedente. In particolare, in Puglia si è girato nella provincia di Bari, a Monopoli, mentre la troupe e il cast soggiornavano presso l’Hotel Parco dei Principi.

L’azienda ittica dei Bandera è stata ricavata anche stavolta dalla Renna s.r.l. di Fasano, nella provincia di Brindisi.

Nel Lazio, a maggio la troupe si è spostata a Fregene, presso gli stabilimenti del Lungomare di Ponente e alcune abitazioni di Via Sestri Levante.