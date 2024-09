Giovedì 3 ottobre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quarta ed ultima puntata della nuova fiction Kostas con Stefano Fresi: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quarta ed ultima puntata di Kostas, in onda il 3 ottobre 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Nonostante le ansie di Adriana, Kostas torna operativo, anche se con molti pensieri. Caterina frequenta Fanis, il medico a cui gli deve la vita; inoltre, il caso Koustas si rivela davvero complicato.

Il rapporto tra Charitos e Ghikas è nuovamente messo a dura prova dal suicidio in diretta TV di Favieros, noto imprenditore con un passato da oppositore politico negli anni della dittatura.

Anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata di Kostas del 3 ottobre

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta ed ultima puntata, nell’episodio 7, dopo Favieros, anche il politico Stefanakos si uccide.

Per Charitos il “fil rouge” tra i due è il loro passato da oppositori politici. Solo Zisis, ex prigioniero politico, potrebbe aiutarlo.

Nell’episodio 8, Kostas affronta un’indagine legata agli anni della dittatura col peso del passato del padre; Caterina si prepara alla tesi e Adriana cerca di ridefinire sé stessa anche con un nuovo lavoro.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata di Kostas, in onda il 26 settembre 2024.

Dove vedere in streaming la quarta ed ultima puntata di Kostas

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Kostas anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, troviamo già la prima stagione al completo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.