Giovedì 26 settembre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la terza puntata della nuova fiction Kostas con Stefano Fresi: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Kostas, in onda il 26 settembre 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Il commissario Kostas è dolorante, ma rifiuta ogni visita, mentre Adriana è in cerca di un lavoro. Sulla sua scrivania si presenta il caso dell’omicidio di un noto imprenditore porta alla conoscenza dell’agente Nikos, subito in competizione con Petros.

Colpito da infarto, Kostas si ferma, lasciando Petros e Nikos in difficoltà. Klio, segretaria di Ghikas, identifica il corpo emerso dal terremoto, svelando un legame con il caso di Koustas.

Anticipazioni sulla terza puntata di Kostas del 26 settembre

Stando alle anticipazioni sulla trama della terza puntata, nell’episodio 5, nonostante le ansie di Adriana, Kostas torna operativo, anche se in testa gli frullano molti pensieri.

Caterina frequenta Fanis, il medico a cui gli deve la vita; inoltre, il caso Koustas si rivela davvero complicato.

Nell’episodio 6, il rapporto tra Charitos e Ghikas è nuovamente messo a dura prova dal suicidio in diretta TV di Favieros, noto imprenditore con un passato da oppositore politico negli anni della dittatura.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla terza puntata di Kostas, in onda il 26 settembre 2024.

Dove vedere in streaming la terza puntata di Kostas

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Kostas anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, troviamo già la prima stagione al completo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.