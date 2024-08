News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 7 Agosto 2024

Mercoledì

Le parole di Jenna Ortega

Jenna Ortega rompe il silenzio e parla, forse per la prima volta, dell’assenza di Percy Hynes White da Mercoledì 2. Come ormai noto in seguito all’uscita della prima stagione dello show Netflix l’interprete di Xavier è stato colpito da una tempesta mediatica a causa di accuse da parte di alcune persone.

White ha sempre negato con veemenza il tutto affermando essere soltanto falsità. Qualche mese fa, con l’ufficializzazione del cast che avrebbe composto la seconda attesissima annata della serie, l’attore ha poi confermato la sua uscita di scena.

“È stato molto divertente lavorare a questa serie. Non vedo l’ora di guardare la seconda stagione. Con affetto“, ha scritto in una storia Instagram. Nelle ultime ore anche Ortega, protagonista principale anche di Mercoledì 2, ha commentato vagamente l’assenza del collega durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Jenna ha rivelato che non avere Percy sul set è “un cambiamento strano, ma stiamo introducendo così tanti personaggi diversi“. L’attrice ha poi aggiunto che “il mondo di Mercoledì sembra comunque un po’ storto“.

Durante l’intervista Jenna Ortega ha aggiunto che è stato strano per lei tornare a vestire i panni di Mercoledì a distanza di due anni dalla prima stagione. Nel frattempo la carriera dell’interprete ha decisamente preso il volo e per Ortega ci sono state una serie di soddisfazioni.

Oltre ad aver preso parte al sesto capitolo della saga di Scream, vedremo presto Jenna nel sequel di Beetlejuice. Il nuovo film di Tim Burton verrà presentato in anteprima durante la Mostra del Cinema di Venezia e, con molta probabilità, Ortega sarà presente con tutto il cast all’evento.

Nelle ultime ore si è parlato di una possibile presenza di Jenna nel cast del nuovo film di J.J. Abrams. Il nuovo progetto, ancora top secret, dovrebbe vedere Glen Powell come protagonista principale.