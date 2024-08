News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 7 Agosto 2024

Con QUEL cameo nel finale di stagione House of the Dragon 2 smonta la spiegazione data in Game of Thrones a una nota profezia?

Il finale di House of the Dragon 2 ci ha regalato un cameo shock che collega il prequel alla sua serie madre, Game of Thrones. Vi anticipiamo sin da subito che questo pezzo conterrà degli spoiler su quanto accaduto nell’ottavo e ultimo episodio della seconda stagione.

Proprio per questo motivo se non hai ancora visto la puntata in questione ti consigliamo di non proseguire con la lettura del pezzo. Durante il finale di stagione Daemon ha ancora una volta delle visioni su quello che accadrà in futuro negli Westeros e sul ruolo che Rhaenyra avrà nella storia.

Ciò che l’uomo vede non è altro che la Profezia di Aegon il conquistatore, nota come Il canto del fuoco e del ghiaccio. Secondo questa profezia se il mondo vorrà sopravvivere dalla minaccia che incombe dal nord un Targaryen dovrà sedere sul trono di spade.

Chi ha visto Game of Thrones sa perfettamente che, il Targaryen in questione di cui si parla, sarebbe Jon Snow. L’uomo è infatti il figlio bastardo di Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark, sorella di Ned. Eppure nell’ultima puntata di House of the Dragon 2 non viene fatto alcun riferimento alla sua figura.

Appare invece, a sorpresa, Daenerys Targaryen che risorge dalle sue ceneri con i tre draghi appena nati. Sarebbe proprio lei il “prince that was promised” di cui si parla nella ormai nota profezia.

In una conferenza stampa fatta a ridosso del finale Ryan Condal spiega il motivo di quella scelta. “Non stiamo cercando di dare un’interpretazione specifica di una profezia che deve ancora essere rivelata dal suo autore“, ha dichiarato Condal.

“È il mondo di George e lo spazio di George per raccontare quella storia. Siamo più interessati a giocare con il dramma dei personaggi che vivono dentro e intorno a quell’immaginario“. Non c’è pertanto nessuna risposta precisa a una questione che, da ormai diversi anni, divide i fan della serie.