Stefano D Onofrio | 7 Agosto 2024

House of the Dragon

E se uno dei personaggi che tutti crediamo morto fosse in realtà vivo? L’assurda teoria dei fan parte dalla sigla di House of the Dragon 2

La teoria su House of the Dragon 2

Il motivo principale che ha scatenato l’imminente guerra raccontata in House of the Dragon 2 potrebbe essere basata su una bugia. Oltre a essere (principalmente) una guerra di successione la Danza dei Draghi è in realtà anche una guerra di reazione.

Rhaenyra ha infatti deciso di scendere in campo per combattere Aegon II e i Verdi anche in seguito alla morte di suo figlio Lucerys. Il suo secondogenito è stato infatti colpito mortalmente da Vhagar, l’enorme drago di Aemond, durante il finale della prima stagione.

Eppure un elemento che tutti quanti davamo per certo potrebbe in realtà nascondere un segreto. Nelle ultime ore si sta diffondendo a macchia d’olio sul web una teoria secondo cui Lucerys sarebbe in realtà vivo e vegeto. Tutto nascerebbe dai titoli di testa del prequel di Game of Thrones. Vi spieghiamo.

Nella pagina ufficiale TikTok dedicata alla serie è apparsa una gallery in cui vengono evidenziati diversi dettagli della sigla di apertura. Il primo di questi riguarda proprio la morte di Lucerys e lo scontro tra il suo drago e Vhagar. La congettura dei fan della serie nasce dalla didascalia che accompagna il carosello.

“L’arazzo è molto sottile“, si legge. Secondo alcuni in quell’immagine in particolare il sangue in quella parte di sigla sgorga soltanto dal cadavere di Arrax e non da quello di Lucerys. Questo sarebbe un dettaglio che suggerirebbe che il figlio di Rhaenyra in realtà non è morto ma è sopravvissuto da qualche parte durante questo scontro.

Si tratta ovviamente di un’ipotesi molto suggestiva dei fan di House of the Dragon 2, che però al momento non ha una conferma ufficiale. Intanto è stato comunicato che il set per le riprese della terza stagione aprirà già all’inizio del prossimo anno, mentre la messa in onda è prevista per il 2026.

Inoltre è stato rivelato che la quarta annata di House of the Dragon sarà quella conclusiva della serie.