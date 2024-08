Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 7 Agosto 2024

beautiful

Una nuova Taylor in Beautiful

Taylor Hayes sta per tornare in Beautiful ma con un volto completamente nuovo! La storica soap americana ci ha regalato nel corso delle varie stagioni tanti recasting clamorosi. Uno dei tanti personaggi che è stata interpretata da più attrici diverse è sicuramente la psicologa, ex moglie di Ridge Forrester.

Per quasi 20 anni Taylor aveva il volto di Hunter Tylo, che ha lasciato la soap nel 2019. Dal 2021 la storica protagonista ritorna alla Forrester Creations ma c’è una nuova interprete a vestire i suoi panni: Krista Allen. Quest’ultima attrice ha fatto parte del cast della soap per due stagioni, fino all’ottobre scorso quando ha raccontato che il suo contratto non era stato rinnovato.

“La cosa più pazzesca è che proprio prima di essere lasciata a casa, ho fatto il servizio fotografico di gruppo, e la settimana successiva hanno chiamato dicendo, ‘Non ti terremo per il terzo anno e grazie mille, sei stata meravigliosa e grazie, addio’ ed io ero tipo ‘Cosa?’“, ha raccontato Allen poco dopo il licenziamento.

Nonostante l’addio dell’attrice però Taylor sarà in Beautiful anche nel 2024. Nelle scorse ore è stato infatti annunciato che sarà Rebecca Budig a sostituire Krista nella nuova stagione della soap. Poche ore fa sull’account ufficiale di The Bold and The Beautiful (vero titolo del daily drama) è apparso una prima clip che vede la new entry in azione.

Nel video in questione assistiamo a una chiamata tra Taylor e Steffy. La prima si trova in Europa dove spia di nascosto una coppia (una dei due è Brooke?) mentre rivela alla figlia che tornerà presto a casa.

Budig non è nuova al mondo delle soap opera. Prima di approdare in Beautiful l’attrice ha fatto parte del cast di altre “telenovela”: Sentieri, All My Children e General Hospital.