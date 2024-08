Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 6 Agosto 2024

jenna ortega

Jenna Ortega e Glen Powell insieme?

Un film firmato da J.J. Abrams che vedrà protagonisti Jenna Ortega e Glen Powell? È questo il rumor del momento che sta scatenando i tanti fan dell’attrice, nota per il suo ruolo da protagonista nella serie Netflix Mercoledì.

A riportare il rumor è stato Deadline che rivela che Ortega sarebbe in trattative per entrare a far parte del nuovo progetto segreto di Abrams per Warner Bros. Quest’ultimo è uno degli sceneggiatori e registi più famosi di Hollywood.

Nella sua carriera conta la produzione e la regia di numerosi film, tra cui diversi Star Wars e Mission: Impossible III. In tv Abrams è particolarmente noto per il suo lavoro in serie cult come Lost ma anche per Alias (con Jennifer Garner protagonista) e Fringe.

I dettagli sulla trama sono stati tenuti nascosti e le fonti dicono che Abrams dirigerà una sceneggiatura scritta da lui. Certo è il nome di Glenn Powell nel ruolo di protagonista. L’attore negli ultimi anni si è fatto notare per diverse pellicole di successo: dal ritorno di Top Gun fino alla commedia romantica Anyone but you.

Quest’estate Powell è tornato al cinema com Twisters, che è stato capace di incassare ben 200 milioni di dollari in casa e circa 275 milioni di dollari nel resto del mondo.

Il nome di Jenna Ortega è uscito in queste ore e potrebbe arricchire un progetto che, sulla carta, sembra particolarmente interessante. Oltre al ruolo di Mercoledì, Jenna negli ultimi anni si è fatta notare anche per diversi progetti cinematografici.

Nei prossimi mesi c’è molta attesa per Beetlejuice Beetlejuice, seguito di Beetlejuice sempre diretto da Tim Burton e che sarà presentato alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice sarà anche nel cast di Klara and the Sun, diretta da Taika Waititi. C’è molta attesa poi per la seconda stagione di Mercoledì, che dovrebbe arrivare su Netflix nel 2025.