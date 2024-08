Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 5 Agosto 2024

Come guardare film e serie dell’MCU in ordine cronologico: da Captain America Il primo Vendicatore, fino a Deadpool & Wolverine

L’ordine cronologico del Marvel Cinematic Universe

Se siete fan dei Marvel Studios avrete sicuramente fatto un rewatch di tutti i film e delle serie TV, ma lo avete mai fatto in ordine cronologico? Siamo qui proprio per spiegarvi come fare a guardare film e serie dell’MCU in ordine cronologico, piuttosto che nel classico ordine temporale di uscita nelle sale:

Captain America – Il primo Vendicatore (1942-1945) Captain Marvel (1995) Iron Man (2010) Iron Man 2 (2011) L’incredibile Hulk (2011) Thor (2011) The Avengers (2012) Thor: The Dark World (2013) Iron Man 3 (2013) Captain America: The Winter Soldier (2014) Guardiani della Galassia (2014) Guardiani della Galassia Vo l. 2 (2014) Avengers: Age of Ultron (2015) Ant-Man (2015) Captain America: Civil War (2016) Black Widow (2016) Spider-Man: Homecoming (2016) Black Panther (2016) Doctor Strange (2016-2017) Thor: Ragnarok (2017) Ant-Man and the Wasp (2018) Avengers: Infinity War (2018) Avengers: Endgame (2018-2023) Loki (prima stagione) What If…? (prima stagione) WandaVision (2023) Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (2024) The Falcon and the Winter Soldier (2024) Spider-Man: Far from Home (2024) Eternals (2024) Spider-Man: No Way Home (2024) Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2024) Hawkeye (2024) Moon Knight (2025) Black Panther: Wakanda Forever (2025) Echo (2025) She-Hulk: Attorney at Law (2025) Ms. Marvel (2025) Thor: Love and Thunder (2025) Licantropus (2025) Guardiani della Galassia Holiday Special (2025) Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2026) Guardiani della Galassia Vol. 3 (2026) Secret Invasion (2026) The Marvels (2026) Loki (seconda stagione) What If…? (seconda stagione) Deadpool & Wolverine

Ricordiamo poi che a questa lista prossimamente si aggiungeranno anche i film Captain America Brave New World, Thunderbolts, Fantastici 4, Avengers Doomsday, Avengers Sercret Wars e Blade. Tuttavia non sappiamo in che ordine cronologico si piazzeranno. Lo stesso vale per le serie future dell’MCU: Ironheart, Agatha: All Along e Daredevil Born Again.