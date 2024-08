Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 5 Agosto 2024

Deadpool & Wolverine

Quanto sono stati pagati Ryan Reynolds e Hugh Jackman per i loro ruoli in Deadpool & Wolverine? Rivelati i presunti cachet

Deadpool & Wolverine, i presunti cachet

Deadpool & Wolverine è sicuramente uno dei successi più grandi di questa estate 2024. Grazie al film MCU e al fenomeno Inside Out 2 (divenuto il decimo maggior incasso nella storia del cinema) il botteghino ha ripreso fiato e sta ottenendo numeri da record.

A oggi la coppia formata da Ryan Reynolds e Hugh Jackman ha superato gli 800 milioni di dollari di incasso, con il miliardo ormai imminente. Numeri stratosferici che hanno ridato linfa vitale al Marvel Cinematic Universe, che con gli ultimi film è apparso lontano dai fasti di qualche anno fa. Ma quanto hanno guadagnato i due attori principali per vestire i panni dei rispettivi supereroi? Facciamogli un po’ i conti in tasca!

Secondo quanto emerso da The Tab, che ha riportato a sua volta altre fonti, Reynolds avrebbe guadagnato ben 22 milioni di dollari per interpretare Deadpool nel primo film. Per il ritorno nel sequel del 2018 il suo cachet sarebbe stato di ben 40 milioni di dollari!

Sono molto lontani i numeri di Jackman. L’attore australiano si sarebbe intascato “soltanto” 500.000 dollari per il primo X Men. Con molta probabilità il suo cachet sarà cresciuto a dismisura con il passare degli anni. Tuttavia non si conoscono dati più precisi a riguardo ma viene riportato che, fino al 2017, per il ruolo di Wolverine Hugh Jackman si sarebbe

Ma quanto hanno incassato invece Reynolds e Jackman per Deadpool & Wolverine? Il sito The Things stima un cachet di circa 20 milioni di dollari ciascuno! Con molta probabilità i due attori parteciperanno anche ai profitti che la pellicola sta realizzando al botteghino.

Specifichiamo nuovamente che si tratta di stime e di presunti cachet che non hanno ovviamente nessun riscontro ufficiale. Certo è che si parla di numeri altisonanti per un film che sta facendo faville nei cinema di tutto il mondo.