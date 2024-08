Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 5 Agosto 2024

Zac Efron

Zac Efron parla per la prima volta dopo il ricovero in ospedale in seguito a un incidente avvenuto nella piscina della sua villa a Ibiza

Le prime parole di Zac Efron

Zac Efron rompe il silenzio dopo lo spavento di qualche giorno fa. Lo scorso venerdì l’attore, che ha raggiunto la popolarità mondiale grazie al ruolo di Troy Bolton in High School Musical, è stato vittima di un incidente domestico.

Efron si trovava a Ibiza quando è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo un incidente avvenuto nella piscina della villa che ha preso con alcuni suoi amici. Secondo quanto emerso nelle prime ore, Zac sarebbe stato tirato fuori dall’acqua da due operai.

Fonti vicine all’interprete hanno rivelato che il ricovero in nosocomio è stato posto in essere per ragioni precauzionali. Il giorno dopo Zac è stato poi dimesso. Ora, a distanza di 24 ore dalla notizia, è stato proprio lui a parlare dell’accaduto rassicurando i fan.

Zac Efron ha postato una foto mentre si allena all’aperto con dei manubri e un messaggio rivolto a tutti coloro che gli hanno mostrato vicinanza. “Felice e in salute. Grazie per tutti gli auguri”, ha scritto l’attore.

Allarme rientrato anche per i tanti fan che, nelle scorse ore, si erano mostrati preoccupati per le condizioni di salute del loro idolo. Zac viene da mesi particolarmente intensi in giro per il mondo. Poche settimane fa infatti l’attore è stato impegnato in un lungo tour per promuovere il suo nuovo film A Family Affair.

Si tratta di una commedia romantica, disponibile da fine giugno su Netflix, che vede al fianco di Efron le attrici Joey King e Nicole Kidman. La pellicola vede al centro della trama Zara Ford (King) alle prese con le sue vicissitudini lavorative e personali. La giovane lavora come assistente personale della star hollywoodiana Chris Cole (interpretato da Efron). Tutto si complica quando Zara scopre che il suo capo ha una relazione con la madre Brooke (Kidman).

A fine luglio poi l’attore era stato avvistato a Parigi in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.