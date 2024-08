Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 5 Agosto 2024

Troian Bellisario

Troian Bellisario cita le “fate”

Che cosa ci fa una delle ginnaste italiane presenti alle Olimpiadi 2024 nelle storie di Troian Bellisario? Ve lo spieghiamo subito noi! Da qualche giorno l’attenzione mediatica dell’intero mondo è focalizzata su Parigi e in particolar modo sulle Olimpiadi.

Ogni giorni milioni di telespettatori seguono con affetto e costanza gli atleti dei loro paesi alle prese con gare e prove di ogni tipo. In questi giorni molti degli azzurri presenti in Francia hanno portato a casa grossi risultati. Una di queste è la squadra femminile di ginnastica artistica, che è riuscita nell’impresa di accaparrarsi una medaglia d’argento alle spalle soltanto degli Stati Uniti guidati dalla leggenda Simone Biles.

Risultato straordinario a parte però, una di loro è finita nelle Instagram stories di un volto noto della tv. Stiamo parlando di Giorgia Villa che è apparsa, a sorpresa, sul profilo di Troian Bellisario. L’attrice è famosa in Italia principalmente per avere interpretato il ruolo di Spencer Hastings in Pretty Little Liars. Come suggerisce il suo cognome, Troian ha origini italiane e proprio su questo particolare si è fondato il suo simpatico sketch.

Come segnalato nel post Villa è sponsorizzata da un noto brand di parmigiano alle Olimpiadi. Bellisario ha perciò postato uno scatto di una campagna fotografica che la ginnasta ha realizzato prima di partire per Parigi.

“Come persona di discendenza italiana stavo pensando come mai non sono stata contattata dal parmigiano per una opportunità simile“, ha scritto l’attrice che con molta probabilità è amante di questa prelibatezza del nostro paese. “Viva l’Italia“, aggiunge nella storia Troian.

Villa non è l’unica azzurra che finisce nelle storie di un’attrice. Pochi giorni prima Claire Holt ha postato alcune foto di Thomas Ceccon, vincitore dell’Oro Olimpico nella categoria 100 metri dorso. La star di The Originals ha immaginato una carriera d’attore per il campione olimpionico e gli ha anche trovato un possibile ruolo.