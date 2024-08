Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 5 Agosto 2024

Deadpool & Wolverine

In Deadpool & Wolverine c’è un easter egg dedicato a The Greatest Showman. film che vede protagonista Hugh Jackman

Un altro easter egg in Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine è pieno zeppo di easter egg. Ce ne sono alcuni però che per i due protagonisti assumono un ruolo decisamente più speciale. Ryan Reynolds e Hugh Jackman, che sono stati pagati profumatamente per tornare nei panni dei rispettivi supereroi, sono riusciti nell’impresa di far “risorgere” il MCU.

In due settimane dall’uscita la pellicola ha già superato gli 800 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo. Il traguardo del miliardo è ormai a un passo. Il film assume poi un significato speciale perché rappresenta l’ingresso dei due nel mondo del Cinematic Universe della Marvel.

Ma tornando al discorso easter egg, ce ne sono alcuni davvero speciali per i due protagonisti. Reynolds, ad esempio, ha portato tutta la sua famiglia a fare un cameo nella pellicola. Oltrea alla moglie Blake Lively infatti anche due figli della coppia sono apparsi come due varianti di Deadpool: Kidpool e Babypool.

Durante la battaglia contro i Deadpool Corps in Deadpool & Wolverine c’è anche un omaggio a un film di Hugh Jackman. Stiamo parlando di The Greatest Showman, musical del 2017 che lo vedeva protagonista al fianco di volti noti del calibro di Zac Efron e Zendaya.

Chi ha avuto modo di vedere il nuovo capitolo MCU al cinema avrà notato che, tra le tante varianti di Deadpool, ce n’è anche uno che indossa gli stessi abiti di P.T. Barnum, il personaggio di Jackman in The Greatest Showman.

Un altro particolare non di poco conto nel film diretto da Shawn Levy. Il progetto di Hugh è presente anche nella colonna sonora di Deadpool & Wolverine. Tra i brani che si possono ascoltare nelle due ore di durata c’è anche The Greatest Show, cantata proprio dal cast del film.