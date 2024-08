Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 5 Agosto 2024

Il passato di Jason Statham

Siamo abituati a vedere Jason Statham sul grande schermo. L’attore britannico è uno degli attori di acton movie più famosi al mondo e ha partecipato ad alcune delle saghe del genere più apprezzate al botteghino. Tra le tante citiamo I Mercenari e Fast and Furious ma la lista di film d’azione in cui è protagonista è a dir poco infinita.

Prima di arrivare a Hollywood e al mondo del cinema però Statham ha avuto un passato da tuffatore professionista. In questo ruolo ha rappresentato la Gran Bretagna ai Giochi del Commonwealth si è garantito un decimo posto da 10 metri dal trampolino ed è arrivato appena fuori dalla Top 10 nella piattaforma.

Qualche anno fa Entertainment Tonight ha pubblicato qualche rara immagine che mostra un giovanissimo Jason impegnato in questa veste inusuale per il pubblico. Poi del 1998 venne notato da Guy Ritchie che lo fece esordire nel suo film Lock, Stock and Two Smoking Barrels.

In un’intervista del 2003 rilasciata a IGN, riportata anche dai nostri “cugini” di Ciak Magazine, Jason Statham ha definito la sua carriera nel mondo dei tuffi “una grande esperienza, viaggiare per il mondo e competere ad alti livelli ti insegna molta disciplina, concentrazione e sicuramente ti tiene fuori dai guai“.

In un’altra intervista l’attore ha aggiunto di aver avuto qualche rimpianto per non essere riuscito ad agguantare il sogno olimpico. “È un grande rimpianto della mia carriera il fatto che ho non hai gareggiato alle Olimpiadi. Ho iniziato troppo tardi. Probabilmente non era la mia specialità. Avrei dovuto fare uno sport diverso“, dichiarò in passato.

Leggi anche: Zac Efron ricoverato in ospedale a Ibiza dopo un incidente in piscina

Tornando al mondo del cinema Statham è da poco approdato su Prime Video con il film The Beekeper (di cui è anche produttore). Nel 2025 è invece in arrivo Levon’s Trade, action thriller che lo vedrà protagonista al fianco, tra i tanti, di David Harbour e Michael Pena.