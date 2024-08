Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 4 Agosto 2024

Zac Efron

Un soggiorno a Ibiza davvero movimentato per Zac Efron. L’attore è da qualche giorno in vacanza con alcuni amici nell’isola spagnola simbolo della movida. Lo scorso venerdì notte l’attore, noto per il suo ruolo nei saga Disney High School Musical, è stato trovato all’interno della piscina di una villa da due operai che l’hanno tirato fuori dall’acqua

Come riportato da Deadline, si parla di un “piccolo incidente” e non è chiaro cosa avesse causato l’incidente. Un portavoce di Efron ha comunque rivelato a TMZ che è stato comunque ricoverato in ospedale come “misura precauzionale”.

Secondo quanto emerso, Zac sarebbe stato comunque dimesso dall’ospedale l’indomani. Per ora non ci sono ulteriori informazioni né da parte di Efron né da parte del suo staff. Vi aggiorneremo in caso di ulteriori novità.

Nelle ultime settimane l’attore è stato visto qua e là in giro per l’Europa. Pochi giorni fa si trovava a Parigi dove è stato paparazzato durante la cerimonia d’apertura dei giochi olimpici dello scorso 26 luglio.

Zac Efron ha da poco completato un lungo tour per promuovere la nuova commedia romantica che lo vede protagonista. A fine giugno nel catalogo Netflix è infatti approdata A Family Affair, film che vede l’attore guidare un cast formato da Joey King e Nicole Kidman.

Il film segue le vicissitudini, lavorative e personali, di Zara Ford (interpretata da Joey). Questi due aspetti della sua vita si incrociano quando il suo capo, la star hollywoodiana Chris Cole (interpretato da Efron) di cui è assistente, inizia una relazione con sua madre Broole (Kidman).

Lo scorso febbraio Efron era nelle sale italiane con il film The Warrior: The Iron Claw al fianco di Jeremy Allen White (star di Shameless prima e di The Bear ora).