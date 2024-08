Sei Mercoledì o Barbie?

Quiz

Stefano D Onofrio | 5 Agosto 2024

Barbie Mercoledì

Mercoledì o Barbie? Scoprilo

Conoscete quel meme delle due case, una di colore rosa e l’altra completamente nera, vicine l’una all’altra? È un po’ questa la sensazione che abbiamo provato quando abbiamo messo a confronto Mercoledì e Barbie in questo quiz!

Due mondi completamente diversi. Barbie è l’emblema dell’entusiasmo a tutti i costi, della vitalità e di un mondo da favola. Mercoledì Addams è invece l’esatto opposto: solitaria, poco incline ad avere contatti umani e con poca voglia di fare festa.

Ma quale delle due ti rappresenta di più? Capiamolo insieme con un nuovo quiz! Non dovrai far altro che rispondere alle nostre domande e, in base alle risposte, riusciremo a delineare la tua personalità.

Cosa aspetti? Inizia subito il nostro test!