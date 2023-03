IL MARESCIALLO FENOGLIO quando esce, cast e news sulla fiction

Fiction e Soap Opera

Niccolo Maggesi | 24 Marzo 2023

Fiction Rai

In arrivo su Rai 1, Il Maresciallo Fenoglio è la saga di romanzi firmata dal giornalista Gianrico Carofiglio, che è diventata una fiction con protagonista Alessio Boni. Il primo ciclo di episodi, a cui si immagina già da ora di farne seguire altri come nel caso del Commissario Ricciardi, Montalbano e tante altre serie TV ispirate a personaggi letterari, vedrà il Maresciallo impegnato in tre casi. Di quali si tratta secondo le anticipazioni, chi altro c’è nel cast e quando esce Il Maresciallo Fenoglio, ve lo riferiamo qui con tante altre news.

Quando esce Il Maresciallo Fenoglio

Terminati i lavori abbiamo atteso parecchio prima di conoscere la data di uscita della fiction. Ora però sappiamo quando esce il Maresciallo Fenoglio: la fiction inizia infatti lunedì 8 maggio 2023 e andrà avanti fino al 29 maggio per un totale di 4 puntate.

La notizia è stata confermata anche dallo stesso protagonista, Alessio Boni, via social.

Naturalmente non si escludono ripensamenti della rete, che visto l’anticipo con cui ha pensato alla collocazione della fiction potrebbe anche rivederla per diversi calcoli di palinsesto.

Dov’è girato: tutto sulle riprese

Dov’è stato girato Il Maresciallo Fenoglio, e quando si sono svolte le riprese? Il primo ciak si è battuto nel Lazio a maggio 2022, e la troupe ha continuato a lavorare qui fino a luglio dello stesso anno. Contemporaneamente ci si è spostati anche in Puglia, più precisamente a Bari, dove la macchina di lavoro ha proseguito le registrazioni fino alla fine di luglio e poi dalla fine di agosto in avanti.

Durante il soggiorno barese di Alessio Boni e il resto del cast di Il Maresciallo Fenoglio in città c’era molta curiosità verso la serie.

Il set ha bloccato per qualche giorno il lungomare, costringendo i cittadini a spostarsi usando percorsi alternativi. Trattandosi di una produzione in costume, inoltre, Bari è come andata indietro nel tempo e in strada si sono viste comparse con abiti d’epoca e vecchie auto.

Anticipazioni episodi

Secondo le anticipazioni sugli episodi di Il Maresciallo Fenoglio che saranno trasmessi su Rai 1 la fiction dovrebbe essere ispirata al racconto L’estate fredda.

Nel caso in cui invece ciascuna puntata si rifaccia a un diverso romanzo di Carofiglio e nell’attesa di saperne di più con l’uscita del comunicato stampa definitivo, riportiamo qui sotto la trama di tutti quelli finora incentrati dallo scrittore sul personaggio del Maresciallo.

Una motevole verità (Einaudi 2014): Fenoglio è trasferito da Torino a Bari, che diventerà la sua seconda casa. Inizia indagando su un caso che appare troppo semplice di quel che realmente è, rivelando il suo grande talento nella professione.

(Einaudi 2014): Fenoglio è trasferito da Torino a Bari, che diventerà la sua seconda casa. Inizia indagando su un caso che appare troppo semplice di quel che realmente è, rivelando il suo grande talento nella professione. L’estate fredda (Einaudi 2016): al rapimento del figlio di un famoso boss locale, la città brulica di violenza. È Fenoglio a capirne per primo il nesso, e a dare il via a una storica inchiesta.

(Einaudi 2016): al rapimento del figlio di un famoso boss locale, la città brulica di violenza. È Fenoglio a capirne per primo il nesso, e a dare il via a una storica inchiesta. La versione di Fenoglio (Einaudi 2019): dovendosi rimettere da un’operazione all’anca, Fenoglio trascorre il tempo insieme al giovane convalescente Giulio, al quale racconta delle sue missioni più avvincenti. Nel frattempo cova una timida attrazione verso la sua fisioterapista, Bruna.

La sceneggiatura della serie è curata da Antonio Leotti, Doriana Leondeffe e Oliviero Del Papa insieme a Gianrico Carofiglio

Cast completo Il Maresciallo Fenoglio

Per il momento il cast al completo del Maresciallo Fenoglio comprende i seguenti attori e relativi personaggi (molti di essi non si conoscono ancora):

Alessio Boni è Pietro Fenoglio

è Pietro Fenoglio Paolo Sassanelli

Giulia Vecchio

Michele Venitucci

Giulia Bevilacqua

Francesco Foti

Alice Azzariti

Francesco Centorame

A rivelare che Alessio Boni avrebbe interpretato Fenoglio è stata Maria Pia Ammirati nel marzo 2022. Contestualmente, la direttrice di Rai Fiction dichiarò che si augurava l’inizio delle riprese della fiction entro l’aprile successivo.

Alessio Boni è diventato famoso in televisione con Incantesimo e al cinema con I cento passi. Di recente ha recitato in due stagioni di La compagnia del Cigno. Giulia Vecchio, che dovrebbe essere la protagonista femminile accanto a Boni, è stata il volto di Anna Imbriani nel Paradiso delle Signore, prima versione fiction e poi soap. Il suo personaggio ha lasciato la serie l’anno scorso proprio per permettere all’attrice di dedicarsi ad altri progetti.

Da segnalare nel cast del Maresciallo Fenoglio anche Paolo Sassanelli, nei panni di uno dei collaboratori più vicini al protagonista. Sassanelli è noto al grande pubblico per il ruolo di Oscar in Un Medico in Famiglia. Giulia Bevilacqua, anch’essa passata in TV da UMIF, è apparsa ultimamente in Più forti del destino. Con lei anche Michele Venitucci, famoso però anche per RIS – Delitti imperfetti.

Centorame è tra i protagonisti di SKAM – Italia e nell’ultima stagione della serie Netflix è tornato a vestire i panni di Elia come personaggio principale dei nuovi episodi.

La regia degli episodi è affidata ad Alessandro Casale, al suo secondo lavoro in questo ruolo dopo Vostro Onore con Stefano Accorsi.