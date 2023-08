I FANTASTICI 5 Raoul Bova cast, inizio, anticipazioni puntate

Fiction e Soap Opera

25 Agosto 2023

Dopo Buongiorno mamma!, che ha introdotto Raoul Bova nella famiglia di Lux Vide (facendolo poi accedere a Don Matteo), l’artista romano sarà nel cast della serie I Fantastici 5 che andrà in onda questo autunno su Mediaset.

Il progetto conferma l’attenzione di Lux Vide per storie che sono volte non solo a raccontare eventi di fantasia, ma anche a sensibilizzare su temi come – in questo caso – la disabilità.

Per la regia di Alexis Sweet, che ha già diretto Raoul Bova proprio in Buongiorno mamma!, I Fantastici 5 racconterà il mondo dello sport e delle paralimpiadi: ecco tutto quello che c’è da sapere su cast, inizio e puntate della serie TV.

Anticipazioni e trama puntate

La trama di I Fantastici 5 si snoderà nell’arco di 4 puntate (divise in 8 episodi totali). Ambientata ad Ancona, la serie segue la vita professionale e privata di Riccardo Bramanti. Riccardo è un allenatore di atletica, ed è determinato a portare alla vittoria i quattro atleti disabili che segue da tempo.

Nelle sue intenzioni c’è anche quella di dimostrare a chi lo osserva dall’esterno che rispetto a com’era in passato Riccardo ha voltato pagina ed è una persona diversa.

I quattro giovani sportivi seguiti da Riccardo sognano le paralimpiadi e faranno di tutto per vincerle nella loro disciplina. Ma chi sono?

Le anticipazioni a I Fantastici 5 già ce lo dicono: da una parte c’è Christian, che è sulla sedia a rotelle ed è il capitano della squadra, dall’altra Elia, che ha difficoltà neuronali legate al movimento, poi c’è Marzia, atleta cieca, mentre Laura non ha più una gamba che le è stata amputata.

Per saperne di più sulle singole puntate, non resta che attendere l’uscita delle anticipazioni settimanali di I Fantastici 5 che però sarà solo a ridosso dell’inizio della serie in TV.

Cast: attori e personaggi I Fantastici 5 con Raoul Bova

Il cast di I Fantastici 5 comprende i seguenti attori, che già possiamo associare al nome dei loro personaggi: ecco l’elenco completo.

Raoul Bova è Riccardo Bramanti

è Riccardo Bramanti Francesca Cavallin è la presidentessa della società sportiva

è la presidentessa della società sportiva Vittorio Magazzù è Christian

è Christian Enea Barozzi è Elia

è Elia Fiorenza D’Antonio è Marzia

è Marzia Chiara Bordi è Laura

è Laura Stefano Pesce

Raoul Bova è alla sua seconda esperienza in una serie del genere, visto che l’attore ha già recitato in Come un delfino, nella quale interpretava un nuotatore professionista. A proposito di I Fantastici 5, ospite del Giffoni Film Festival 2023, l’artista ha dichiarato:

“Con questo progetto, il destino mi ha portato a fare quello che avrei voluto fare nella vita, l’allenatore, il coach, entrare nella mente dello sportivo”.

Anche Vittorio Magazzù (Rosy Abate – La serie, Maria Corleone), presente al medesimo evento, ha voluto definire la serie e lo ha fatto in questi termini:

“La serie ti fa rendere conto di quanto è pragmatica, senza retorica e vittimismo, perché una condizione di disabilità non toglie la dignità ad una persona”.

Riprese e location

Le riprese di I Fantastici 5 si sono svolte nel 2023, dall’inizio della primavera fino a giugno, tra il Lazio e le Marche. In particolare, delle location principali si sa che si è girato presso il Palaindoor, una delle più grandi strutture sportive coperte in cui si allena chi pratica atletica, e nel Centro di preparazione olimpica di Formia.

Inizio I Fantastici 5

Per quand’è fissato l’inizio di I Fantastici 5? Le prime immagini della serie sono state diffuse nell’estate 2023, in occasione della presentazione di palinsesti e nuova offerta delle reti Mediaset per la stagione 2023/2024. I Fantastici 5 era inserito tra le serie TV che andranno in onda nell’autunno 2023, e in particolare tra settembre e novembre.

Se non ci saranno slittamenti, dunque, una data di uscita della serie sarà individuata da Canale 5 nei prossimi tre mesi.