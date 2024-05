Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

16 Maggio 2024

Anticipazioni Un posto al sole di venerdì 17 maggio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole venerdì 17 maggio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 17 maggio 2024.

Nella puntata precedente, Eugenio fa un gesto inaspettato di avvicinamento nei confronti di Viola. Un imprevisto però rischia di oscurare la loro ritrovata serenità. Dopo aver scoperto le intenzioni di Ida e Diego, Ferri comincia a mettere in pratica la sua strategia per scoraggiarli dal perseguire la loro battaglia legale. Il risveglio di Diana provoca un grande sollievo in Nunzio pronto a prendersi cura di lei mentre Rossella cerca un confronto con Riccardo. Michele e Filippo, intanto, incontrano un genitore che ha vissuto sulla sua pelle il pericoloso impatto dei social media sulla vita dei ragazzi.

Trama puntata venerdì 17 maggio 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 17 maggio 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, Raffaele deve fare i conti con i propri sensi di colpa e Damiano realizza che nonostante tutto Viola ed Eugenio resteranno sempre una famiglia. Roberto, non riuscendo ad avere la meglio su Diego e Ida, sfoga la propria rabbia sul portiere. L’intenso incontro con Viviana Melluso lascia segni profondi sia in Filippo che in Michele ma entrambi, alla fine, apprezzeranno ancora di più il valore dei loro affetti.

Queste sono le anticipazioni della puntata di venerdì 17 maggio 2024 di Un posto al sole.

