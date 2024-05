Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

16 Maggio 2024

Everywhere I go

Pronti per una nuova puntata della soap Everywhere I go: l’appuntamento, come per Dreams and Realities e My Home My Destiny, è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata di venerdì 17 maggio 2024.

Dove eravamo rimasti? Nella puntata in onda giovedì 16 maggio, Demir odia l’idea che Selin non sappia della sua storia passata con Eylul e ha paura che possa scoprirlo da qualcun altro. Sapendo che Burak conosce quanto accaduto, teme che voglia svelare la verità alla donna. Nonostante Vedat ed Eylul gli consiglino di non dire niente, Demir decide di farlo la sera appena tornato a casa. Tuttavia Selin ed Eylul rimangono bloccate sull’isola di Büyükada, a casa di una cliente per via del temporale. Le due donne passano la serata insieme e diventano amiche. Questo potrebbe essere un problema per Demir.

Nel nuovo episodio dell’unica stagione di Everywhere I go – Coincidenze d’amore, Demir si reca sull’isola di Buyukada a cercare Selin a casa della signora Turkan e la riporta a casa. Questo però colpisce duramente Elyul. Intanto, al vivaio Vedat incontra Merve mentre sistema delle piante nei vasi, per distrarsi dal fatto che non è riuscita a dormire a causa delle tensioni con Bora, che vuole chiedere il divorzio.

Streaming Everywhere I go Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Everywhere I go – Coincidenze d’amore in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.