News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 8 Maggio 2024

giacomo giorgio

Giacomo Giorgio in Sensualità a corte

Un crossover tra Mare Fuori e Sensualità a Corte è qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Eppure in questi anni lo sketch show con Jean Claude, Madre e i tanti personaggi hanno saputo stupirci in modi che non immaginavamo possibili.

Attualmente il divertente show (che potrebbe ben presto diventare una serie tv vera e propria) si trova all’interno del GialappaShow su TV8. Il nuovo programma della Gialappa’s Band è giunto quest’anno alla sua terza edizione e continua a ottenere ottimi ascolti.

Nella puntata dello scorso lunedì di Sensualità a Corte il pubblico ha potuto ritrovare un volto noto del piccolo schermo. Si tratta di Giacomo Giorgio, attore che ha ottenuto grande fortuna grazie a Mare Fuori. Dopo il ruolo di Ciro Ricci, Giacomo si è fatto notare in diverse produzioni Rai tra cui la terza stagione di Doc – nelle tue mani.

Attualmente l’attore è sul set della nuova serie di Rai Uno Belcanto, in cui recita al fianco di diversi attori noti: da Vittoria Puccini a Carmine Recano (il comandante di Mare Fuori) e Caterina Ferioli del Fabbricante di Lacrime. Tra un ciak e l’altro per Giorgio c’è stato tempo per un’incursione nello sketch show.

Nella puntata in questione Giacomo ha vestito i panni di un fattorino che consegna, per sbaglio, delle pizze a Madre. Dopo averla scambiata per Sharon Stone, il ragazzo seduce la donna e questo mette in allarme Jean Claude e Daiana, che credono (a ragione) che il giovane voglia approfittarsi della nobildonna. Vedere per credere.

leggi anche: valentina romani annuncia il suo primo romanzo

Quello di Giacomo Giorgio non si tratta della prima incursione celebre nel mondo di Sensualità a Corte. Solo in questa stagione infatti sono apparsi in veste di guest star della serie Stefano Accorsi e Maurizio Lastrico, direttamente dal successo di Sky Call my agent – Italia.