Stefano D Onofrio | 9 Maggio 2024

Il primo libro di Valentina Romani

Valentina Romani ha annunciato il suo primo libro. L’attrice ha raggiunto la popolarità in Italia principalmente grazie al suo ruolo in Mare Fuori. Per tre stagioni la Romani ha interpretato il ruolo di Naditza, una delle detenute dell’IPM più famoso della tv.

Ma nel corso degli anni Valentina si è cimentata in diversi ruoli in altrettante serie tv. Da La porta rossa a Noi siamo leggenda, è stata infatti protagonista di diverse stagioni televisive. Anche la prossima la vedrà nuovamente al centro della scena.

Dovrebbe partire a settembre Gerri, la nuova fiction di Rai Uno che la vedrà assoluta protagonista al fianco di Giulio Beranek. Inoltre qualche mese fa era stata annunciata da Netflix la presenza della Romani nella seconda stagione di Tutto chiede salvezza, al fianco di Federico Cesari. Romani sarà anche nel cast di Mike, fiction che racconterà la vita di Mike Bongiorno.

Nel futuro lavorativo di Valentina però non c’è soltanto la recitazione. Poche ore fa infatti l’attrice ha annunciato attraverso i suoi profili social l’imminente uscita del suo primo romanzo. Il libro si intitola Guarda che è vero e si tratta di una vera e propria storia scritta dalla Romani.

Valentina Romani annuncia il suo libro – Instagram

“Ciao, c’è una bella novità. Ho scritto il mio primo libro! E se non ci credi, guarda che è vero“, ha scritto Valentina Romani nelle storie giocando sul titolo del libro. In un successivo post l’attrice ha poi inserito un breve estratto del suo lavoro.

Nella testa ho scatole immaginarie dove ripongo ciò che più mi piace, mentre in altre chiudo quello che proprio non sopporto: l’odore di pane abbrustolito sta nelle prime, ogni scusa non detta sta nelle seconde.

I protagonisti del romanzo si chiamano Ellen e Giuseppe, che non vediamo l’ora di conoscere. La Romani è solo l’ultima, in ordine cronologico, protagonista di Mare Fuori a pubblicare un libro.

Qualche mese fa Maria Esposito ha pubblicato un libro in cui racconta la sua storia (che ha anche raggiunto il primo posto in classifica). Successivamente anche Matteo Paolillo ha annunciato l’uscita di un suo romanzo.