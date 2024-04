News e anticipazioni

Matteo Paolillo presenta il suo libro

Dal successo di Mare Fuori al mercato musicale fino a quello letterario. Matteo Paolillo ha deciso di conquistare qualsiasi campo artistico e non ha intenzione di lasciare neanche le briciole. L’attore, che ha da poco detto addio alla serie che gli ha donato popolarità e fama con un ep, sta per fare il suo debutto nelle librerie.

Esce il prossimo 16 aprile il suo primo romanzo 2045. Non si tratta di un libro autobiografico, come quello che è stato di recente pubblicato dalla sua collega Maria Esposito. Matteo si è infatti cimentato nella scrittura di un vero e proprio racconto, che ha presentato lo scorso 7 aprile nel corso di Domenica In.

“Avevo l’esigenza di scrivere qualcosa in maniera più approfondita. Mi sono reso conto che queste tematiche in una canzone diventavano troppo riduttive, quindi avevo bisogno di argomentare un po’ – ha spiegato a Mara Venier – Ci ho messo due anni e mezzo. Sentivo l’esigenza di raccontare un po’ il processo di deumanizzazione dell’essere umano che sta avvenendo oggi e l’ho ambientato tra 20 anni“.

“Oggi siamo sempre più distanti tra di noi. C’è sempre meno consapevolezza delle nostre emozioni. Probabilmente la tecnologia ci sta portando verso un processo di robotizzazione. Volevo proiettare queste cose nel futuro e raccontare quelli che possono essere i pericoli“, ha aggiunto l’attore rivelando la sua visione dell’attualità.

“Oggi si ha molta più difficoltà a socializzare e a prendersi il rischio di parlare con una persona dal vivo. Ci si protegge dietro uno schermo, di persona si ha paura di essere giudicati. Protagonisti sono due ragazzi e una ragazza. È una storia realistica, non è di fantascienza. Racconta il mondo come l’ho immaginato io tra 20 anni“, ha concluso Matteo Paolillo.

L’attore ha di recente terminato le riprese di un nuovo film, che lo hanno tenuto impegnato per un mese nelle Marche. Non dovrebbe invece ritornare sul set di Mare Fuori 5 visto che, come da lui annunciato, non tornerà a far parte del cast.