Stefano D Onofrio | 29 Febbraio 2024

Mare Fuori Maria Esposito

Successo per Maria Esposito

Un successo dietro l’altro per Maria Esposito. Da quando è entrata a far parte del cast di Mare Fuori poco più di un anno fa, la vita della giovanissima attrice napoletana è cambiata completamente. La Esposito ha iniziato a vestire i panni di Rosa Ricci in pianta stabile a partire dalla terza stagione della serie.

In poche puntate Maria ha conquistato pienamente il pubblico anche grazie alla storia d’amore nata tra il suo personaggio e Carmine. I “Romeo e Giulietta” di Mare Fuori hanno fatto sognare (e allo stesso tempo penare) i tanti fan della serie. Chi ha completato la visione della quarta stagione sa perfettamente che per i due non c’è stato un epilogo alla ‘e vissero per sempre felici e contenti’.

Dopo il mancato matrimonio, Carmine è stato trasferito in una località protetta lontano da Napoli insieme a Futura. Rosa ha invece scelto ancora una volta la via del male decidendo di scappare dal luogo dell’evento per cercare la sua personale vendetta contro Edoardo.

A fine 2023 Maria Esposito ha iniziato a interpretare il ruolo di Rosa Ricci anche a teatro. È partito lo scorso dicembre il musical di Mare Fuori, che da ormai diversi mesi porta in giro per i principali teatri italiani i personaggi già conosciuti nella serie.

Ma non è finita qui, perché da qualche giorno la Esposito ha lanciato la sua prima autobiografia. Una luce tra i vicoli, questo il nome del suo libro, è uscito lo scorso 27 febbraio ed è già schizzato al primo posto della classifica dei libri più venduti su Amazon.

Maria Esposito – Instagram

Un successo sensazionale ma che forse in molti si aspettavano. Questo risultato conferma infatti quanto Mare Fuori sia ormai diventato un vero e proprio fenomeno mediatico che travolge qualsiasi campo dell’intrattenimento.

Poche ore fa la Esposito ha poi condiviso su Instagram il primo copione del nuovo progetto che la vedrà protagonista. Si tratta di Vesuvio, un film che la vedrà al fianco di Marco D’Amore.