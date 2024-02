News e anticipazioni

1 Febbraio 2024

La storia di Maria Esposito diventerà un libro. La vita dell’attrice napoletana è decisamente cambiata in poco più di un anno. Con l’ingresso nel cast di Mare Fuori a partire dalla terza stagione la Esposito ha avuto un successo immediato e repentino. Il personaggio di Rosa Ricci ha conquistato migliaia di fan e l’evoluzione della storia d’amore tra lei e Carmine è diventata uno dei momenti più attesi dello show.

Nelle scorse ore, poco prima dell’approdo delle prime sei puntate di Mare Fuori 4 su RaiPlay, Maria ha fatto un altro importante annuncio ai suoi fan. La Esposito ha infatti rivelato che uscirà presto un suo libro in cui ha raccontato la sua breve ma intensa storia.

“Ciao ragazzi, oggi sono qui perché voglio parlarvi di una cosa molto importante per me. Ho deciso di raccontarvi la piccola storia della mia vita su carta. Chi mi conosce sa quanto per me sia difficile parlare di me. In questo libro troverete le mie ansie, le mie paure, le mie passioni. Spero di farvi percepire l’emozione che ancora oggi mi esplode dentro ma soprattutto spero che vi possa far capire che bisogna sempre lottare per un obiettivo“, dichiara nel video che potete recuperare qui di seguito.

“UNA LUCE TRA I VICOLI. La mia storia, le mie parole, la mia strada. In libreria dal 27 febbraio, ora preordinabile su tutti gli store online“, ha aggiunto Maria Esposito mostrando in anteprima la copertina del suo primo libro.

Anche il 2024, esattamente come il 2023, è un anno ricco di impegni e soddisfazioni per l’attrice. Oltre alla quarta stagione della serie campione di visualizzazioni e il libro autobiografico, Maria è impegnata da qualche mese con il tour di Mare Fuori – il musical.

Lo spettacolo è attualmente in giro per l’Italia dopo lo straordinario successo ottenuto per quasi un mese al Teatro Augusteo di Napoli, dove ha registrato il tutto esaurito. Nel cast dello spettacolo la Esposito ritrova tanti suoi colleghi dello show, che sono ormai diventati la sua famiglia.

“Quando trascorri tutte le tue giornate sul set per mesi si crea inevitabilmente un legame molto forte”, ci ha raccontato in un’intervista qualche settimana fa.