Redazione | 1 Febbraio 2024

Clara Soccini rivela come mai non ha portato Matteo Paolillo sul palco di Sanremo nella serata delle cover

In molti si aspettavano di vedere Clara Soccini e Matteo Paolillo insieme sul palco di Sanremo. I due attori, protagonisti di Mare Fuori, vengono da un anno ricco di successi. Il brano Origami all’alba ha ottenuto un triplo disco di platino ed entrambi gli artisti hanno calcato i palcoscenici più importanti di Italia con la loro musica.

Nel 2023 Paolillo ha pubblicato il suo primo album di inediti ed è partito per un tour che ha toccato le principali tappe italiane. Tra qualche settimana Clara seguirà lo stesso identico percorso. L’interprete di Crazy J pubblicherà il suo primo disco e a marzo sarà impegnata nella sua prima tournée. Prima però c’è un altro appuntamento importante per la Soccini.

La cantante e attrice sarà tra i big in gara durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Clara ha ottenuto un posto nella competizione dopo aver trionfato a Sanremo Giovani lo scorso dicembre con il brano Boulevard. Durante la serata dei duetti e delle cover del venerdì la cantante interpreterà La giostra della vita al fianco di Ivana Spagna.

A Davide Maggio Clara Soccini ha spiegato come mai non ha portato Matteo Paolillo, suo collega in Mare Fuori, al suo fianco durante quel momento. “Non l’avrei escluso. Sicuramente il mio sogno più grande era portare Il Cerchio della Vita con Ivana Spagna e quando ho avuto l’opportunità l’ho colta al balzo“, ha spiegato.

“Però sono felice che Matteo mi abbia fatto l’in bocca al lupo, e anche il resto del cast. Sono molto felice di questo supporto“, ha aggiunto la Soccini. I fan della serie potranno comunque dormire sogni tranquilli perché Paolillo e il resto del cast saliranno comunque sul palco dell’Ariston.

Il prossimo mercoledì 7 febbraio è previsto infatti l’intervento dei protagonisti della serie per presentare la quarta stagione di Mare Fuori. Da qualche ora la prima parte è già disponibile su RaiPlay, dove il prossimo 14 febbraio approderanno anche i restanti 6 episodi.