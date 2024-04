Belcanto fiction Rai 1: news su trama, uscita, cast e streaming

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 16 Aprile 2024

Belcanto Fiction Rai

Vittoria Puccini torna in una fiction in costume con Belcanto, prossimamente su Rai 1: tutti i dettagli sul nuovo progetto che coinvolge anche volti di Mare Fuori e Fabbricante di Lacrime.

Belcanto fiction news e trama

La nota casa di produzione e distribuzione italiana Lucky Red sta collaborando con la Rai per questa nuova fiction drammatica dal titolo Belcanto, incentrata sulle origini dell’opera in Italia.

Stando alle prime news, abbiamo a che fare con un progetto davvero notevole, il cui budget dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Ma di preciso, cosa racconta la storia?

Le anticipazioni disponibili fino ad oggi rivelano che la trama della fiction Belcanto si dispiega nel 1798, quando le sorella Carolina e Antonia, 14 e 17 anni, e la madre Maria si rifugiano a Milano dopo aver accoltellato a morte il padre violento.

La maggiore sogna di diventare una rinomata cantante, condividendo il sogno di gioventù della madre. Tuttavia, un rispettato maestro di canto scopre che Carolina è il vero talento della famiglia. Nascono, così, sentimenti di gelosia e competizione tra le sorelle.

Data di uscita della fiction Belcanto

Curiosi, a questo punto, di conoscere la data di uscita della fiction Belcanto? Sfortunatamente per il momento non abbiamo notizie certe da darvi. Ad oggi possiamo solo ipotizzare che il nuovo progetto di Vittoria Puccini rientri nel palinsesto Rai della stagione 2024/2025.

Che la messa in onda inizi in autunno o nei primi mesi del nuovo anno, non ci è ancora dato sapere. Le riprese hanno preso il via a fine gennaio ed interessano Napoli, Roma ed altre parti d’Italia come la città di Pavia per 16 settimane.

Cast, attori e personaggi

Come detto in apertura, nel cast della fiction Belcanto troviamo Vittoria Puccini, nota soprattutto per il ruolo da protagonista in Elisa di Rivombrosa, dopo il quale è riuscita a costruirsi una fior fior di carriera, tra piccolo e grande schermo.

L’attrice veste i panni di Maria, la madre di Carolina ed Antonia, che invece sono interpretate rispettivamente da Caterina Ferioli, fresca del successo del Fabbricante di Lacrime, e Adriana Savarese.

Al loro fianco recitano, infine, i seguenti attori, molti dei quali hanno fatto o fanno ancora parte del cast di Mare Fuori, i cui personaggi in Belcanto devono ancora essere specificati:

Carmine Recano

Giacomo Giorgio

Serena De Ferrari

Vincenzo Ferrera

Nicolò Galasso

Nicolò Pasetti

Andrea Verticchio

Andrea Bosca

Antonio Gerardi

La fiction è coprodotta da Rai Fiction e Lucky Red con Umedia, Newen Connect e UFunds. Mariano Di Nardo, Federico Fava, Antonio Manca e Andrea Valagussa si sono occupati della sceneggiatura, mentre Carmine Elia (prima stagione di Mare Fuori, Noi Siamo Leggenda) segue la regia.

Quante puntate e durata degli episodi

Quante puntate conta la prima stagione della fiction Belcanto? La storia dovrebbe dispiegarsi nell’arco di quattro prime serate, dal momento che sono stati annunciati 8 episodi in totale, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Pare quindi che andranno in onda a coppie e avremo a che fare con 4 puntate.

Belcanto streaming

Dove vedere in streaming Belcanto? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate verranno caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Ancora non lo sappiamo, ma la prima potrebbe fare eccezione ed essere resa disponibile online prima del passaggio in TV. Lo scopriremo a tempo debito.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.