Lunedì 3 marzo 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la seconda puntata della nuova fiction Belcanto con Vittoria Puccini: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Belcanto, in onda il 3 marzo 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Maria e le sue due figlie, Carolina e Antonia, si guadagnano da vivere come truffatrici di strada insieme al padre delle ragazze, Iginio Cuoio.

Quando l’uomo scopre che Antonia ha fatto un provino di canto, che potrebbe portarla a calcare i palchi dei più prestigiosi teatri di Milano, punisce Maria e la figlia severamente, infrangendo il loro sogno.

Maria, Antonia e Carolina riescono a fuggire e, nel loro lungo viaggio, ottengono un passaggio per Milano da Domenico Bernasca, il proprietario della locanda La mano di ferro.

Una volta in città, si scopre che Antonia ha perso il ruolo che aveva ottenuto dal provino fatto a Napoli.

Anticipazioni sulla seconda puntata di Belcanto del 3 marzo

Stando alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Belcanto, nell’episodio 3, intitolato Don Giovanni, Crescenzi offre ad Antonia un’opportunità, ma a patto che nella sua classe di canto ci sia anche Carolina.

Mentre Maria, pur di riuscire a pagare le rette per le lezioni delle figlie, accetta di lavorare anche come domestica presso la nobile famiglia Bellerio, Crescenzi scopre che Carolina non sa leggere e minaccia di espellerla dalla scuola.

Nell’episodio 4, intitolato Casta Diva, la scoperta del passato da cantante lirica di Maria e dei suoi segreti, turba Carolina. La ragazza scappa, intenzionata a tornare a Napoli da Saverio.

La sorella, però, la ferma appena in tempo e la convince a restare a Milano. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda puntata di Belcanto, in onda il 3 marzo 2025.

Dove vedere in streaming la seconda puntata di Belcanto

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Belcanto anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Belcanto vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. La prima è stata caricata in anteprima.