Lunedì 24 febbraio 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la prima puntata della nuova fiction Belcanto con Vittoria Puccini: tutte le anticipazioni sulla trama.

Trama di Belcanto

La storia, che si dispiega tra il 1847 e il 1848, si concentra sulle sorelle Carolina e Antonia, 14 e 17 anni, e sulla loro madre Maria, che sa Napoli si rifugiano a Milano.

Le tre si trovano a dover scappare, dopo aver accoltellato a morte il padre violento. La maggiore aspira a diventare una rinomata cantante, condividendo il sogno di gioventù della madre.

Tuttavia, un rispettato maestro di canto scopre che Carolina, la più piccola, è il vero talento della famiglia. Nascono, così, sentimenti di gelosia e competizione tra le sorelle.

Anticipazioni sulla prima puntata di Belcanto del 24 febbraio

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata di Belcanto, nell’episodio 1, intitolato La Regina della Notte, Maria e le sue due figlie, Carolina e Antonia, si guadagnano da vivere come truffatrici di strada insieme al padre delle ragazze, Iginio Cuoio.

Quando l’uomo scopre che Antonia ha fatto un provino di canto, che potrebbe portarla a calcare i palchi dei più prestigiosi teatri di Milano, punisce Maria e la figlia severamente, infrangendo il loro sogno.

Nell’episodio 2, intitolato Ave Maria, Maria, Antonia e Carolina riescono a fuggire e, nel loro lungo viaggio, ottengono un passaggio per Milano da Domenico Bernasca, il proprietario della locanda La mano di ferro.

Una volta in città, si scopre che Antonia ha perso il ruolo che aveva ottenuto dal provino fatto a Napoli. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata di Belcanto, in onda il 24 febbraio 2025.

Dove vedere in streaming la prima puntata di Belcanto

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Belcanto anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Belcanto vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. I primi due episodi sono già stati rilasciati in anteprima.