Lunedì 10 marzo 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la terza puntata della nuova fiction Belcanto con Vittoria Puccini: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Belcanto, in onda il 10 marzo 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Crescenzi offre ad Antonia un’opportunità, ma a patto che nella sua classe di canto ci sia anche Carolina.

Mentre Maria, pur di riuscire a pagare le rette per le lezioni delle figlie, accetta di lavorare anche come domestica presso la nobile famiglia Bellerio, Crescenzi scopre che Carolina non sa leggere e minaccia di espellerla dalla scuola.

La scoperta del passato da cantante lirica di Maria e dei suoi segreti, turba Carolina. La ragazza scappa, intenzionata a tornare a Napoli da Saverio. La sorella, però, la ferma appena in tempo e la convince a restare a Milano.

Anticipazioni sulla terza puntata di Belcanto del 10 marzo

Stando alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Belcanto, nell’episodio 5, intitolato Cenerentola, Carolina ha partecipato a sorpresa alla gara e ha primeggiato non solo su sua sorella, ma anche su Sarrasine.

Trattasi della misteriosa cantante prediletta del Principe. Dopo il successo da Richter, riceve un’offerta per il ruolo da protagonista ne La Cenerentola, suscitando la gelosia della sorella.

Nell’episodio 6, intitolato Il flauto magico, Antonia, nella speranza di ottenere il ruolo della sorella ne La Cenerentola rivela al colonello Falez, attratto dalla ragazza fin dal loro primo incontro, il nascondiglio della rivoluzionaria Olimpia che, durante un tentativo di fuga, viene uccisa dallo stesso Falez.

Enrico, distrutto per la perdita della sorella, ha dei sospetti sul coinvolgimento di Antonia e inizia a indagare per scoprire la verità. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla terza puntata di Belcanto, in onda il 10 marzo 2025.

Dove vedere in streaming la terza puntata di Belcanto

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Belcanto anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Belcanto vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Le prime due sono state caricate in anteprima.