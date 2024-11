La rivelazione di Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio ha deciso di trasformare un normale lunedì sera nel giorno perfetto in cui lanciare una bomba! E le sue rivelazioni riguardano un finale di stagione di Mare Fuori che ancora oggi fa ancora discutere: quello della terza.

Ricorderete senz’altro il cliffhanger con cui è terminato il dodicesimo e ultimo episodio. Rosa e Carmine sono pronti a vivere il loro amore ma Don Salvatore arriva a sorpresa nel luogo in cui i due si sono ritrovati. Qui nasce uno scontro a tre e viene sparato un colpo.

Solo nel primo episodio della quarta annata scopriremo che è stata Rosa a sparare e che è suo padre ad essere rimasto ferito. Un colpo di scena sorprendente come lo è anche scoprire che, nei piani iniziali degli sceneggiatori, c’era un piano B che è stato poi messo da parte.

Il finale alternativo coinvolgeva anche uno dei personaggi più amati dello show: Ciro Ricci. Nonostante il protagonista sia morto al termine della prima annata il suo interprete continuava ad apparire come guest star nelle stagioni a seguire. Ed è stato proprio lui, Giacomo Giorgio, a confermare una teoria che è girata sul web per settimane.

Le Instagram stories di Giacomo Giorgio

Nella serata di lunedì 25 novembre l’attore, attualmente impegnato sul set di una nuova miniserie Rai, ha deciso di sconvolgere il web pubblicando una serie di foto proprio dalla location in cui è stato girato il finale di Mare Fuori 3.

Con gli scatti che vedete qui in alto Giorgio sembra confermare l’esistenza di un finale alternativo in cui avremmo scoperto che Ciro è ancora in vita. In questo epilogo sarebbe stato proprio lui a salvare, presumibilmente, Carmine e Rosa dalle grinfie di Don Salvatore.

“La scena c’era eccome… è andata così – ha aggiunto l’attore – Ma noi, io e voi, ci saremo sempre. Qui e in tante altre storie“.