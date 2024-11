Novità da L’estate nei tuoi occhi 3

C’è molta attesa per L’estate nei tuoi occhi 3. La terza stagione del coming-of-age romantico targato Prime Video dovrebbe approdare nel catalogo della piattaforma nel 2025.

Al momento non ci sono grosse informazioni sulla presunta data d’uscita delle nuove puntate. Se si segue l’iter proposto per le stagioni precedenti è probabile che gli episodi saranno finalmente online tra giugno e luglio. A distanza di due anni scopriremo pertanto come proseguirà il triangolo amoroso che vede protagonisti Belly e i fratelli Conrad e Jeremiah Fisher.

Per fortuna qualche notizia in merito a ciò che dobbiamo aspettarci sta già uscendo in giro. Nelle passate settimane vi avevamo segnalato che le riprese della serie si erano spostate a Parigi. Lola Tung e Gavin Casalegno erano infatti stati avvistati per le strade della città dell’amore.

Ora qualche dettaglio in più arriva dal Teen Vogue Summit e direttamente dall’autrice dei romanzi (e creatrice dello show) Jenny Han. Quest’ultima ha svelato che, mentre nelle stagioni precedenti il triangolo ha avuto un ruolo preminente nel racconto, la trama delle future puntate sarà maggiormente concentrato sulla crescita di Belly e la sua trasformazione in giovane donna.

“Siamo con lei a ogni passo e speriamo di avere empatia per lei e per noi stessi nei momenti in cui abbiamo agito in modo non perfetto“, ha spiegato. “Penso che sia difficile vedere i personaggi passare attraverso questa situazione, commettere errori madornali e dire cose di cui poi si pentono“, ha poi aggiunto Han.

All’evento erano presenti anche Tung, Casalegno e Christopher Briney. Tutti e tre gli interpreti hanno però rivelato ben poco sulla trama de L’estate nei tuoi occhi 3. “Il motivo per cui i sentimenti di Belly vengono presi sul serio sei te“, ha dichiarato Lola Tung rivolgendosi a Jenny Han.

Di contro, l’autrice ha fatto un plauso all’attrice principale per il suo modo di essere. “Quello che amo di Lola è che è un’incredibile custode di segreti. È un angelo. È una leader e non avrete mai meno del 100% da Lola. Vi dirò, la terza stagione è molto impegnativa“, ha concluso.